Fortnite-Server gehen heute offline - Uhrzeit, Server-Down und mehr zum Update 40.20 von Chapter 7, Season 2

Fortnite geht heute offline, dafür bekommt das Spiel im Anschluss ein paar neue Inhalte im Rahmen des Midseason-Updates 40.20. Hier erfahrt ihr, was der neueste Patch bringt und wann die Wartungsarbeiten vorbei und die Server wieder online gehen.
Donnerstag, 16.04.2026
06:00 Uhr
Moin! Heute ist es wieder so weit, die Fortnite-Server gehen für die Wartungsarbeiten in Vorbereitung auf das Update 40.20 offline. Wir fassen die wichtigsten Informationen für euch zusammen und begleiten die den Serverdown im Live-Ticker.
Fortnite v40.20: Das sind die voraussichtlichen Zeiten für den Serverdown
- Wann gehen die Fortnite-Server offline? Am Donnerstag, den 16. April 2026
- Um welche Uhrzeit beginnt der Serverdown? vermutlich ab 10 Uhr morgens
- Abschaltung des Matchmakings: Rund 30 Minuten vor dem Start des Serverdowns wird das Matchmaking abgeschaltet, also diesmal circa 9:30 Uhr.
Ab wann sind die Fortnite-Server wieder online? Das ist nicht bekannt, meist dauern die Updates rund 2 bis 3 Stunden, letztlich müssen wir hier aber abwarten. Mit dem Live-Ticker oben seid ihr stets auf dem aktuellen Stand.
Das erwartet euch im Fortnite-Update 40.20
Fortnite Festival bekommt einen neuen Headliner: Mit Update 40.20 wird die Chappell Roan-Season beendet und es gibt eine neue Künstlerin. Dieses Mal handelt es sich dabei um Laufey, eine isländische Sängerin, die ihren Stil selbst als modernen Jazz bezeichnet.
Festival erhält aber auch ein komplett neues Feature. So könnt ihr jetzt endlich per Mikrofon mitsingen und Punkte sammeln. Neben Karaoke werden zudem auch Rock Band 4- oder andere Midi-Drumkits unterstützt, damit ihr auch das Schlagzeug mit echten Instrumenten spielen könnt. Somit sind dann jetzt alle Plastikinstrumente aus der damaligen Rock Band-Zeit mit Festival kompatibel.
Wie immer wird es mit dem Update noch weitere Inhalte für die verschiedenen Modi in Fortnite geben und in den letzten Tagen gab es bereits die ersten Leaks:
NEW FORTNITE UPDATE DROPS IN 24 HOURS— Shiina (@ShiinaBR) April 15, 2026
- Laufey Collab (Festival Headliner)
- Summerset, Reddysh, Moxie Skins
- Showdown Act 2 (New Infinity Blade)
- Karaoke Festival Mode
- STW Free-To-Play
- Ninjago Wave 2
- Liv Morgan & Steve Austin
- V-Bucks Quest Pack
- New Elite Reload Map pic.twitter.com/f80viRtITL
Abseits davon müssen wir uns laut Epic Games ab Donnerstag auch von drei Spielmodi verabschieden. Mit Update 40.20 werden sowohl Ballistic als auch Festival: Battle-Bühne abgeschaltet. Rocket Racing folgt dann im Oktober.
"Wir haben viele Fortnite-Modi entwickelt, und in einigen Fällen ist es uns nicht gelungen, etwas so Beeindruckendes zu erschaffen, dass es eine große Spielerbasis dauerhaft anziehen und binden konnte. Wir werden diese Modi nach dem unten aufgeführten Zeitplan einstellen (Ballistic und Festival mit Update 40.20, Rocket Racing im Oktober 2025, Anm.d.Red.) – wir sind jedem dankbar, der sie gespielt hat."
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