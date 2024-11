Fortnite-Update 32.10 kommt heute mit Server-Down - Uhrzeit, Server-Status und Inhalte im Live-Ticker

Für das neue Fortnite-Update fährt Epic die Server wieder herunter.

Erst vor wenigen Tagen haben wir uns mit einem Live-Event von der alten Fortnite-Season verabschiedet und kurz darauf Remix Chapter 2 (OG 2) eingeläutet. Heute steht bereits das nächste Update auf dem Plan, das auf die Versionsnummer 32.10 hört und wieder mit einer Server-Downtime verbunden ist.

05:30 Uhr

Guten Morgen! Heute steht wieder ein Update an. Das bedeutet, dass es neue Inhalte gibt, und auch, dass die Server offline gehen. Von wann bis wann ihr nicht spielen könnt und was es sonst noch Wichtiges zu wissen gibt, werden wir hier in den nächsten Stunden fleißig tickern.