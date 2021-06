Forza Horizon 5 rast mit 4K und 60 Fps auf die Xbox Series X und zeigt, was die Konsole kann

Gleichzeitig eine UHD-Auflösung und 60 FPS - Können sie es nun, oder können sie es nicht? Diese Frage stellt sich die Gaming-Community seit der Ankündigung von Xbox Series X und Playstation 5. Und obwohl es bereits eine ganze Reihe an Titeln gibt, die sowohl auf der PS5 als auch auf der Xbox Series X den Spagat zwischen Auflösung und Framerate schaffen, sind viele noch skeptisch.

Forza zeigt, wo es hingehen soll: Der Grund ist der, dass viele dieser Spiele eine weniger aufwendige Optik aufweisen, oder es sich um Titel handelt, die lediglich ein Next-Gen-Upgrade erhalten haben. Neue Spiele, die speziell für die Current-Gen-Hardware von Sony und Microsoft entwickelt wurden, machen nun aber Hoffnung, dass 4K/60 FPS zum Standard werden könnte.

Auf der PS5 zeigte zuletzt Ratchet & Clank: Rift Apart, dass die Verbindung von beidem in einem Spiel möglich ist, das sich optisch auf High-End-Niveau bewegt. Und Forza Horizon 5 beweist dasselbe nun auf der Xbox Series X, wie Creative Director Mike Brown via Twitter bekannt gab.

Link zum Twitter-Inhalt

Horizon 5 bringt die Leistung auf die Straße

Forza Horizon 5 wird einen Leistungsmodus haben, der euch auf der Xbox Series X 4K bei 60 FPS beschert und auf der Xbox Series S Full HD (1080p) bei 60 FPS.

Vermutlich soll es auch einen Optik-Modus geben, auch wenn dieser von Brown nicht weiter spezifiziert wird. Die Vermutung legt nahe, dass dieser Raytracing und noch mehr Details bieten wird und dafür die Framerate halbiert.

Horizon 5 demonstriert die Power der Series X: Auch Gamer, die sich nicht für Rennspiele interessieren, sollte diese Nachricht freuen. Wenn es ein Grafik-Showcase wie Forza Horizon 5 schafft, 4K bei 60 FPS auf den Bildschirm zu zaubern, sollte das bei den meisten anderen Spielen für die Xbox Series X ebenfalls möglich sein. Immerhin, so verriet Mike Brown in einem Interview, soll Horizon 5 der größte und abwechslungsreichste Teil der Serie werden.

Im Trailer seht ihr selbst, wie schön die Spielwelt von Horizon 5 aussieht:

Weitere Neuankündigungen von Microsofts E3-Showcase:

Forza Horizon 5 gewinnt die E3

Es ist ungewöhnlich, aber das sind momentan ja viele Dinge: Mit Forza Horizon 5 gewinnt ein Rennspiel den E3-Award für das am sehnlichsten erwartete Spiel der digitalen Messe. Ein weiterer Beweis für die bombastische Next-Gen-Optik und die interessanten Trailer zu dem Spiel, die selbst Skeptiker des Genres überzeugen konnten.

Neben Horizon 5 wurde Microsoft außerdem noch für Halo Infinite und für den Xbox-Showcase an sich ausgezeichnet.

Forza Horizon 5 erscheint am 9. November für Xbox Series X/S und Xbox One.

Werdet ihr in Forza Horizon 5 den Performance- oder den Grafik-Modus wählen?