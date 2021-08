Forza Horizon 5: Die Map ist größer als jemals zuvor und so sieht sie aus

Die Entwickler von Playground Games gaben bereits bekannt, dass Forza Horizon 5 der mit Abstand größte Teil der Rennspiel-Serie werden wird. Jetzt haben wir jedoch eine konkrete Angabe: Ganze 50 Prozent umfangreicher als der Vorgänger Forza Horizon 4 soll die Map werden.

Neues Auto bekannt: In einem halbstündigen Live-Streams zeigen uns die Entwickler zudem neues Gameplay von Forza Horizon 5, das wie immer durch eine unglaubliche Grafikpracht besticht. Zu sehen ist unter anderem ein ganz besonderes Auto: Der 2020 Toyota Supra GR. Außerdem sehen wir, wie wir die Boliden nach unseren Vorstellungen anpassen können.

Das ist die Mexiko-Map von Forza Horizon 5

Im Anschluss an den Stream veröffentlichte Playground Games noch ein Bild von der Forza Horizon 5-Map. Darauf lässt sich gut erkennen, warum Mexiko als Setting gewählt wurde. Strände, Berge, Wälder, Steppen und Städte - das alles ist auf dem Landstrich zu finden. Auffällig ist auch eine Autobahn, die fast komplett von Osten nach Westen reicht. Dabei soll es sich um die längste Straße der Forza-Serie handeln.

Das sind die Biome: Die Map von Forza Horizon 5 ist in insgesamt elf Areale eingeteilt. Diese reichen vom Sandstrand über den Dschungel bis hin zu einem großen Vulkan. Für Abwechslung ist also gesorgt. Hier seht ihr alle Orte des Rennspiels in Bildern:

Forza Horizon 5 erscheint am 9. November für Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Direkt zum Launch kommt das Spiel zudem in den Game Pass.

Riesen Map und beste Technik

Bei Rennspielen ist auch die Technik immer besonders wichtig. Die Autos sollen glänzen, der Dreck soll spritzen und die Landschaften sollen strahlen. Und wenn ihr Forza Horizon 5 auf der Xbox Series X spielt, steht dem nichts im Weg, denn Playground Games hat bereits bestätigt, dass Microsofts Flaggschiff-Konsole 60 FPS bei einer Auflösung von 4K schaffen wird. Bei der Series S sind es 60 FPS bei einer Auflösung von 1080p.

