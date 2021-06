Forza Horizon 5 wird der größte Teil mit der meisten Abwechslung

Rennspiele sind immer wieder beeindruckend, selbst wenn man kein Fan des Genre ist. Der Speed, die unglaubliche Optik von glänzenden Sportwagen, die durch fotorealistische Umgebungen rasen und im Falle von Forza Horizon 5 auch der schiere Umfang des Spiels.

Horizon 5 wird riesig: Man kann über Forza Horizon 5 sagen was man will, aber zumindest machte der E3-Trailer, den ihr unten noch einmal bewundern könnt, Lust auf eine Reise nach Mexiko. Anscheinend gibt es auch einiges zu entdecken, denn es soll der umfangreichste Teil der Serie werden.

Umfang und Abwechslung von Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 soll nicht nur unglaublich groß werden, sondern auch abwechslungsreiche Umgebungen bieten, wie Creative Director Mike Brown uns im GamePro-Interview erzählt hat:

"Schon vom Beginn der Entwicklung an, wussten wir, dass wir das größte Horizon aller Zeiten machen wollen. Und es dauert nicht lange, bis du merkst, dass es keinen Sinn ergibt, das größte Horizon zu machen, wenn du es einfach nur erweiterst und mehr von dem selben bietest."

Hier seht ihr noch einmal den Ankündigungstrailer:

Mexiko ist mehr als Steppe und Kakteen: Deshalb ging es Brown und seinem Team darum, möglichst viele Facetten des Landes in Mittelamerika abzubilden. Konkret nennt er den Dschungel, Strände, Städte und Berge. Einige dieser Umgebungen waren bereits im Trailer zu bestaunen. Es wird spannend zu sehen sein, wie weit wir beispielsweise auf die Berge hinauffahren können. Anscheinend kommen unsere Reifen sogar mit Schnee in Berührung:

"Es entstehen so großartige Situationen, in denen ihr Schnee auf der Spitze eines Vulkans sehen könnt, und wenn ihr hinauffahrt, kann es dort sogar einen Blizzard geben, während es zur selben Zeit unten am Strand extrem heiß ist."

Weitere Spiele von Microsofts E3-Xbox-Show:

Wann erscheint Forza Horizon 5?

Microsoft kündigte Forza Horizon 5 auf ihrem E3-Showcase an. Wie so viele andere Titel, kommt auch das nächste Horizon direkt zum Launch in den Xbox Game Pass. Alle Abonnent*innen können also ohne weitere Kosten einige Runden durch das digitale Mexiko drehen.

Playground Games arbeitet wohl schon eine ganze Weile an dem Rennspiel, denn Forza Horizon 5 erscheint bereits am 9. November für Xbox Series X/S und Xbox One.

Wie gefällt euch Mexiko als Setting von Forza Horizon 5?