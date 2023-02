Forza Horizon 5: Zweiter DLC wird morgen enthüllt und ich habe einen großen Wunsch

Eigentlich fristet Forza Horizon 5 auf meiner Xbox Series X ein ziemlich trauriges Dasein. Nachdem ich im Launch-Zeitraum Ende 2021 enorm viel Zeit in das Open World-Rennspiel investierte, wurde es in den folgenden Wochen und Monaten immer weniger, seit Sommer 2022 habe ich das Spiel überhaupt nicht mehr angerührt.

Der Grund: Irgendwann hatte ich alles wichtige von der Open World gesehen und die umfangreiche – und wirklich exzellente – Multiplayer-Komponente war mir persönlich nie so wichtig. Einen Hoffnungsschimmer gab es dann aber, schließlich war ja bekannt, dass es ähnlich wie für die meisten anderen Serienteile zwei große DLCs geben würde.

Die heißen Reifen ließen mich kalt

Doch schon die Ankündigung des ersten löste nichts in mir aus. Denn so bunt und abgefahren die Hot Wheels-Erweiterung auch sein mag, für mich passte sie noch immer so wenig zu Forza Horizon wie schon die erste Kooperation mit der Spielzeugautomarke vier Jahre zuvor in Teil 3. Orangene Bahnen, schwindelerregende Loopings und mehr waren mir einfach ZU abgefahren und wirkten für mich wie ein Fremdköper in einem doch größtenteils "realistisch" gehaltenen Szenario.

Hier könnt ihr noch mal den Trailer zum Hot Wheels-DLC anschauen:

Ich hatte also mehr oder weniger schon mit Forza Horizon 5 abgeschlossen. Aber die Ankündigung, dass Playground Games am kommenden Donnerstag (23. Februar) die zweite große Erweiterung enthüllen wird, weckt dann doch wieder das Kribbeln in meinem Gastrigger-Finger. Auch wenn natürlich noch gar nicht bekannt ist, was das Thema dieser Erweiterung ist. Ich hätte jedenfalls einen Wunsch.

Und der ist ganz simpel: Ich hoffe einfach, es bleibt realistisch! Keine Kooperation mit irgendwelchen Marken mehr, auch wenn die Lego: Speed Champions-Idee schon cool war. Sondern Konzentation auf die Erweiterung und Verbesserung von eigenen Szenarien, sprich neue Abschnitte der Spielwelt.

Denn egal ob Storm Island in Forza Horizon 2, Blizzard Mountain in Teil 3 oder Fortune Island in Forza Horizon 4: Sobald neue Orte per DLC ins Spiel kamen, wurde das Horizon-Feuer in mir immer neu geschürt. Das Befahren neuer Straßen, Entdecken neuer Scheunenfunde und Rennen durch bislang unbekanntes Terrain sind immer noch die Elemente, die die Faszination der Horizon-Teile für mich ausmacht.

Mir egal was kommt, hauptsache eine neue Location

Ob das jetzt eine kleine Insel vor der Küste Mexikos ist, ein unterirdisches Areal mit vielen Höhlen oder etwas anders ist mir eigentlich egal. Ich würde mich nur freuen, wenn Playground am Donnerstag einen neuen Schauplatz vorstellt, der "organisch" zum Spiel passt – und nicht der Name des kooperierenden Unternehmens im Vordergrund steht.

Die Chancen dafür stehen gut, bislang hatte jedes Forza Horizon-Spiel seit Teil 2 eine "realistische" und eine "unrealistische" Erweiterung. Und da letztere für FH5 schon erschienen ist, wünsche ich mir natürlich, dass dieser Zyklus so beibehalten wird. Eins würde ein solcher DLC jedenfalls schaffen: Nämlich das verlassene Forza Horizon 5 auf meiner Festplatte ins Leben zurückholen.

Welche Wünsche habt ihr an den kommenden Horizon-DLC?