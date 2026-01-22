Forza Horizon 6-Leak: So sieht das Cover-Artwork des Open World-Rennspiels aus

Kurz vor der Developer Direct im Januar 2026 ist ein unscharfer Leak vom Forza Horizon 6-Cover aufgetaucht.

Tobias Veltin
22.01.2026 | 11:40 Uhr

Dieses Auto ist nicht der Cover-Star von Forza Horizon 6. (Bild aus Forza Horizon 5) Dieses Auto ist nicht der Cover-Star von Forza Horizon 6. (Bild aus Forza Horizon 5)

Heute abend werden Microsoft und Playground Games endlich erste Details zu Forza Horizon 6 verraten und im Rahmen einer Developer Direct erstmals auch Gameplay-Szenen aus dem Open World-Rennspiel zeigen.

Wenige Stunden vor dem Xbox-Event ist jetzt das Cover-Artwork des Spiels aufgetaucht – allerdings (noch) in unscharfer Form. Es stammt vom bekannten Insider billbil-kun, der unter anderem für seine PS Plus-Leaks bekannt ist.

Hier könnt ihr euch den Leak anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Diese Autos zieren das Cover von Forza Horizon 6

Ja, das Artwork ist ziemlich unscharf, wichtige Dinge lassen sich trotzdem darauf erkennen. Auf der rechten Seite erhebt sich beispielsweise der Mount Fuji. Das ist wenig überraschend, weil ja bereits seit der Ankündigung bekannt ist, dass Forza Horizon 6 in Japan spielen wird.

Unklar war dagegen noch, welches Auto das Cover des Spiels zieren wird. Möglicherweise der Ferrari J50, der in einem vorherigen Leak konkret erwähnt worden war? Nein, die italienische Rennflunder ist es nicht.

Video starten 1:01 Forza Horizon 6 ist endlich kein Gerücht mehr - erster Teaser zum Open World-Rennspiel enthüllt Setting und Release-Jahr

Vielmehr handelt es sich bei dem roten Auto im Vordergrund um einen Toyota GR GT, also passenderweise ein japanisches Fabrikat. Der 650 PS starke Supersportwagen wird erst im kommenden Jahr auf den Markt kommen, in Forza Horizon 6 ist er dann wohl bereits im Jahr 2026 virtuell fahrbar.

billbil-kun bestätigt in einem weiteren Tweet, dass es sich um den Toyota handelt und löst zudem auf, welches blaue Fahrzeug auf der rechten Seite zu sehen ist. Laut des Insiders ist es ein Toyota Land Cruiser J250 – Offroad-Fahrten wird es in Forza Horizon 6 ebenfalls wieder geben.

Alle Infos zu Forza Horizon 6
Forza Horizon 6: Release, Setting und weitere Infos zum Open-World-Rennspiel
von Tobias Veltin
Forza Horizon 6: Release, Setting und weitere Infos zum Open-World-Rennspiel

Sehr gut möglich, dass heute bei der Developer Direct eine Cover-Version ohne Unschärfe gezeigt wird – und wir den Toyota GR GT vielleicht sogar schon in Aktion sehen. Als wahrscheinlich gilt zudem, dass Microsoft und Playground den Release-Termin des Rennspiels bekannt geben werden.

Sollte es der 19. Mai (15. Mai für Early Access) sein, wäre das ebenfalls wenig überraschend – denn auch dieser Termin war bereits vorab geleakt worden. Forza Horizon 6 soll zum Launch für die Xbox Series X/S und den PC erscheinen, zu einem späteren Zeitpunkt dann auch für die PlayStation 5.

Wie gefällt euch die Auswahl des Cover-Autos für Forza Horizon 6?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Forza Horizon 6

Forza Horizon 6

Genre: Sport

Release: 2026 (PC, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 24 Minuten

Forza Horizon 6: Release, Setting und weitere Infos zum Open-World-Rennspiel

vor 34 Minuten

Forza Horizon 6-Leak: So sieht das Cover-Artwork des Open World-Rennspiels aus

vor 3 Tagen

Forza Horizon 6-Fan hat eine Karte der Spielwelt erstellt und die würde ich sofort so unterschreiben

vor einer Woche

Forza Horizon 6-Releasedatum geleakt - und zwar in Forza Horizon 5!

vor 2 Wochen

Forza Horizon 6: Marketing-Aktion mit Nummernschildern und Duftbäumchen deutet auf baldige Enthüllung des Open World-Rennspiels hin
Aktuelle News
alle anzeigen
Die teuerste PS Plus-Stufe funktioniert bei vielen Kunden nicht richtig und Sony hüllt sich in Schweigen, obwohl die Community sauer ist

vor 15 Minuten

Die teuerste PS Plus-Stufe funktioniert bei vielen Kunden nicht richtig und Sony hüllt sich in Schweigen, obwohl die Community sauer ist
Forza Horizon 6-Leak: So sieht das Cover-Artwork des Open World-Rennspiels aus

vor 35 Minuten

Forza Horizon 6-Leak: So sieht das Cover-Artwork des Open World-Rennspiels aus
Battlefield 6-Fans können sich auf das Comeback einer beliebten Map freuen - soll die bislang größte Karte werden

vor 52 Minuten

Battlefield 6-Fans können sich auf das Comeback einer beliebten Map freuen - "soll die bislang größte Karte werden"
LEGO-Glückpilz staubt den besten Todesstern für 216 Euro nagelneu ab, weil Verkäuferin die Sachen ihres Ex-Freundes verscherbelt

vor einer Stunde

LEGO-Glückpilz staubt den besten Todesstern für 216 Euro nagelneu ab, weil Verkäuferin die Sachen ihres Ex-Freundes verscherbelt
mehr anzeigen