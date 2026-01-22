Forza Horizon 6-Leak: So sieht das Cover-Artwork des Open World-Rennspiels aus

Dieses Auto ist nicht der Cover-Star von Forza Horizon 6. (Bild aus Forza Horizon 5)

Heute abend werden Microsoft und Playground Games endlich erste Details zu Forza Horizon 6 verraten und im Rahmen einer Developer Direct erstmals auch Gameplay-Szenen aus dem Open World-Rennspiel zeigen.

Wenige Stunden vor dem Xbox-Event ist jetzt das Cover-Artwork des Spiels aufgetaucht – allerdings (noch) in unscharfer Form. Es stammt vom bekannten Insider billbil-kun, der unter anderem für seine PS Plus-Leaks bekannt ist.

Hier könnt ihr euch den Leak anschauen:

Diese Autos zieren das Cover von Forza Horizon 6

Ja, das Artwork ist ziemlich unscharf, wichtige Dinge lassen sich trotzdem darauf erkennen. Auf der rechten Seite erhebt sich beispielsweise der Mount Fuji. Das ist wenig überraschend, weil ja bereits seit der Ankündigung bekannt ist, dass Forza Horizon 6 in Japan spielen wird.

Unklar war dagegen noch, welches Auto das Cover des Spiels zieren wird. Möglicherweise der Ferrari J50, der in einem vorherigen Leak konkret erwähnt worden war? Nein, die italienische Rennflunder ist es nicht.

Forza Horizon 6 ist endlich kein Gerücht mehr - erster Teaser zum Open World-Rennspiel enthüllt Setting und Release-Jahr

Vielmehr handelt es sich bei dem roten Auto im Vordergrund um einen Toyota GR GT, also passenderweise ein japanisches Fabrikat. Der 650 PS starke Supersportwagen wird erst im kommenden Jahr auf den Markt kommen, in Forza Horizon 6 ist er dann wohl bereits im Jahr 2026 virtuell fahrbar.

billbil-kun bestätigt in einem weiteren Tweet, dass es sich um den Toyota handelt und löst zudem auf, welches blaue Fahrzeug auf der rechten Seite zu sehen ist. Laut des Insiders ist es ein Toyota Land Cruiser J250 – Offroad-Fahrten wird es in Forza Horizon 6 ebenfalls wieder geben.

Sehr gut möglich, dass heute bei der Developer Direct eine Cover-Version ohne Unschärfe gezeigt wird – und wir den Toyota GR GT vielleicht sogar schon in Aktion sehen. Als wahrscheinlich gilt zudem, dass Microsoft und Playground den Release-Termin des Rennspiels bekannt geben werden.

Sollte es der 19. Mai (15. Mai für Early Access) sein, wäre das ebenfalls wenig überraschend – denn auch dieser Termin war bereits vorab geleakt worden. Forza Horizon 6 soll zum Launch für die Xbox Series X/S und den PC erscheinen, zu einem späteren Zeitpunkt dann auch für die PlayStation 5.

Wie gefällt euch die Auswahl des Cover-Autos für Forza Horizon 6?