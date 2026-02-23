Läuft gerade Forza Horizon 6-Trailer zeigt die unterschiedlichen Biome der Open World und wir können es kaum erwarten, da durchzuheizen
Forza Horizon 6-Trailer zeigt die unterschiedlichen Biome der Open World und wir können es kaum erwarten, da durchzuheizen

Forza Horizon 6-Trailer zeigt die unterschiedlichen Biome der Open World und wir können es kaum erwarten, da durchzuheizen

Tobias Veltin
23.02.2026 | 16:00 Uhr

Am 19. Mai 2026 erscheint Forza Horizon 6 mit der bislang größeren Open World der Seriengeschichte. Dieses Mal geht es nach Japan und was es dort für unterschiedliche Örtlichkeiten zu entdecken gibt, zeigen Entwickler Playground Games und Microsoft jetzt in einem neuen Trailer.

Unter anderem werdet ihr  lauschige Wasserfleckchen, kleine Dörfer, geschängelte Serpentinen und schneebedeckte Berge erkunden können und der knapp zweieinhalbminütige Clip macht schon extrem viel Lust darauf. Wie gewohnt wird es in der Spielwelt wieder jede Menge Rennen und Nebenaufgaben geben, welche neuen Akzente Forza Horizon 6 abseits des neuen Settings setzen kann, bleibt noch abzuwarten.

Forza Horizon 6 wird zunächst für die Xbox Series X/S und den PC erscheinen, zu einem noch nicht näher genannten späteren Zeitpunkt dürfen dann auch PlayStation 5-Besitzer*innen losbrausen. 
vor einer Stunde

Forza Horizon 6

Forza Horizon 6

Genre: Sport

Release: 19.05.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

