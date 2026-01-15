Forza Horizon 6: Release, Setting und weitere Infos zum Open-World-Rennspiel

Auf der Tokyo Game Show 2025 kündigte Microsoft Forza Horizon 6 offiziell an – passend zum neuen Japan-Schauplatz.

Die Forza Horizon-Serie hat sich seit ihrem Start im Jahr 2012 zu einer der beliebtesten Rennspielserien für Xbox-Konsolen und den PC gemausert, im Jahr 2025 hat die Reihe mit Forza Horizon 5 zudem den Sprung auf die PlayStation 5 geschafft.

Auf der Tokyo Game Show 2025 hat Microsoft den schon lange durch die Gerüchteküche geisternden neuesten Teil – Forza Horizon 6 – offiziell angekündigt und im Zuge dessen auch ein paar erste Details zum Spiel verraten.

Letztes Update am 15. Januar 2026: Laut eines Leak in Forza Horizon 5 wird Forza Horizon 6 am 19. Mai 2026 erscheinen. Der Early Access soll vier Tage vorher starten, also am 15. Mai.

Hier könnt ihr euch den ersten Teaser-Trailer zu Forza Horizon 6 anschauen:

1:01 Forza Horizon 6 ist endlich kein Gerücht mehr - erster Teaser zum Open World-Rennspiel enthüllt Setting und Release-Jahr

Wann ist der Release von Forza Horizon 6?

Release-Zeitraum: 2026

2026 Release-Datum (Leak: nicht bestätigt): 19. Mai 2026

Bislang ist lediglich bekannt, dass Forza Horizon 6 irgendwann im Jahr 2026 erscheinen wird – ein konkretes Quartal oder gar Datum gibt es noch nicht.

Allerdings gibt es mittlerweile einen Leak. In Forza Horizon 5 wurde offenbar versehentlich eine Einblendung mit diversen Infos zum Nachfolger veröffentlicht, die unter anderem auch das Release-Datum verraten. Demnach soll das Rennspiel am 19. Mai 2026 erscheinen. Der Early Access soll bereits vier Tage früher starten, also am 15. Mai.

Für welche Plattformen wird Forza Horizon 6 erscheinen?

Xbox Series X/S, PC (Launch), PlayStation 5 (später)

In einem Blogpost auf dem Xbox Wire wurde bestätigt, dass Forza Horizon 6 zunächst für die Xbox Series X/S und den PC erscheinen wird. Alle mit einer PlayStation 5 müssen sich noch etwas länger gedulden. Denn wie es in dem Beitrag heißt, ist eine Umsetzung für die Sony-Konsole für "nach dem Launch" geplant.

Was ist Forza Horizon 6 für ein Spiel?

Forza Horizon 6 steht ganz in der Tradition der Reihe, wird also ein Open-World-Rennspiel, in dem ihr am Steuer von hunderten wählbaren Autos eine Spielwelt erkundet, Rennen fahrt, Nebenaufgaben löst oder im Online-Modus gegen Spieler*innen aus aller Welt antretet. Aufhänger war bisher in jedem Teil ein fiktives Musik-Auto-Festival namens "Horizon", das bislang schon in unterschiedlichen Teilen der Welt stattgefunden hat:

Forza Horizon: Colorado

Colorado Forza Horizon 2: Südfrankreich/Norditalien

Südfrankreich/Norditalien Forza Horizon 3: Australien

Australien Forza Horizon 4: Großbritannien

Großbritannien Forza Horizon 5: Mexiko

Mehr zum Schauplatz von Forza Horizon 6 erfahrt ihr weiter unten. Wir erwarten nicht, dass Playground und Turn 10 am etablierten und beliebten Gameplay-Kern etwas ändern, zu konkreten Neuerungen wurde sich allerdings noch nicht geäußert.

Wann gibt es mehr zum Spiel zu sehen?

Am 22. Januar 2026 gibt es eine Developer Direct, in der diverse Xbox-Spiele ausführlicher gezeigt werden. Zu diesen Titeln zählt auch Forza Horizon 6, zu dem es auch Gameplay zu sehen geben wird.