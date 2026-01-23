Endlich Japan! Forza Horizon 6 zeigt erstes Gameplay + verrät Details zur riesigen Open World

Es gibt endlich Gameplay zu Forza Horizon 6! Die Arcade-Racer-Reihe ist seit Jahren ein Garant für kunterbunte Open World-Spielplätze, beeindruckend-realistische Grafik und einen Fuhrpark, der Autofans das Herz aufgehen lässt. Dieses Jahr geht’s nach Japan, und nach der Ankündigung 2025 haben Playground Games und Turn10 jetzt endlich mal einen kleinen Ausblick gegeben, was der sechste Teil so unter der Haube hat. Die größte Map bis jetzt, die größte Stadt bis jetzt, wieder Jahreszeiten, die Rückkehr zur klassischen Karriere und natürlich Autos, Autos, Autos. Was neu ist, was zum Glück so bleibt, und wie Japan als Setting das Spiel beeinflusst, hab ich für euch in diesem Video zusammengefasst.