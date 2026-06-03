Forza Horizon 6 hat eine Einstellung, die euch das Driften deutlich leichter machen kann - aber sie ist standardmäßig ausgeschaltet

Falls ihr mit dem Gefühl und der Übersicht beim Driften nicht ganz zufrieden seid, haben wir einen Tipp für euch.

Forza Horizon 6 bietet euch eine ziemlich große Fülle an Einstellungsoptionen, mit denen ihr euer Spielerlebnis individuell anpassen könnt. Trotzdem – oder gerade deshalb – gibt es eine Sache, die ihr leicht übersehen könnt und die euch das Driften enorm erleichtern kann. Standardmäßig ist diese aber erstmal deaktiviert.

Wollt ihr beim Driften optimieren, kommt ihr um diese Einstellung in Forza Horizon 6 kaum herum

Ihr habt bei den überall in Japan verteilten Driftzonen oder beim in die Höhe treiben eurer Skillketten bisher das Problem, dass euch einfach die Übersicht fehlt? Dann könnte die "Driftkamera" endlich Abhilfe schaffen.

Die verhindert nämlich, dass die Kamera jedes Mal mitschwenkt, wenn das Heck eurer Karre beim Driften ausbricht.

13:24 Forza Horizon 6 im Test: Die Spitze der Open World-Racer?

Autoplay

Standardmäßig "klebt" die Kamera sozusagen am Heck eures Autos, während mit der Driftkamera das Zentrum eures Autos im Fokus ist und ihr so praktisch eine bessere und stabilere Übersicht über das drehende Fahrzeug bekommt.

GameStar-Kollege Heiko erklärt in seinem Artikel genauer, welcher Fahrertyp er ist und warum das Aktivieren des Features ein echtes Aha-Erlebnis für ihn war. Für ihn ist die Driftkamera "eine der besten Einstellungen".

So passt ihr die Einstellung an

Ihr findet die Option unter "HUD & Gameplay". Hier steht die "Driftkamera" zunächst auf "aus". Schaltet ihr sie ein, habt ihr zudem noch mal drei Möglichkeiten zur Feinjustierung, nämlich Empfindlichkeit, Geschwindigkeit und Reichweite. Hier könnt ihr mit Slidern anpassen.

Hier findet ihr die Optionen.

Wie bei vielen Einstellungen ist auch die Driftkamera eine Geschmacksfrage, die sowohl von euren Gewohnheiten als auch davon abhängt, wie wichtig euch das Driften überhaupt ist. Falls ihr aber regelmäßig Übersichtsprobleme habt, wenn euer Heck ausbricht oder ihr beispielsweise einfach noch bei den Driftzonen optimieren wollt, solltet ihr das Feature einfach mal ausprobieren.

Habt ihr die Option schon entdeckt und ausprobiert? Und ist sie für euch interessant oder fühlt sich für euch alles perfekt rund an?