Forza Horizon 6 enthüllt Grafik-Modi für Xbox Series X und S

Bevor es am 19. Mai mit Forza Horizon 6 auf Xbox Series X/S losgeht, hat Entwickler Playground Games nicht nur den Gold-Status für das Rennspiel angekündigt, sondern vorab auch die Grafik-Modi für die Konsolenversionen via Blog-Post enthüllt.
Zwei Konsolen, vier Modi
Sowohl auf Xbox Series X als auch auf Xbox Series S habt ihr demnach die Wahl zwischen einem Leistungs- und einem Qualitäts-Modus.
Xbox Series X
- Leistung: 4K (dynamisch) und 60 fps
- Qualität: 4K (nativ) und 30 fps
Xbox Series S
- Leistung: 1080p und 60 fps
- Qualität: 1440p und 30 fps
Auf der zweiten Seite haben wir noch Infos zur Speichergröße, zum Preload und auch zum Start des Early Access für euch parat.
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