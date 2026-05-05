Forza Horizon 6 enthüllt Grafik-Modi für Xbox Series X und S

In diesen Grafik-Modi könnt ihr Forza auf Xbox Series X und S spielen.

Bevor es am 19. Mai mit Forza Horizon 6 auf Xbox Series X/S losgeht, hat Entwickler Playground Games nicht nur den Gold-Status für das Rennspiel angekündigt, sondern vorab auch die Grafik-Modi für die Konsolenversionen via Blog-Post enthüllt.

Zwei Konsolen, vier Modi

Sowohl auf Xbox Series X als auch auf Xbox Series S habt ihr demnach die Wahl zwischen einem Leistungs- und einem Qualitäts-Modus.

Xbox Series X

Leistung: 4K (dynamisch) und 60 fps

4K (dynamisch) und 60 fps Qualität: 4K (nativ) und 30 fps

9:45 Probefahrt für Forza Horizon 6 - Das ist die Open World Japans!

Autoplay

Xbox Series S

Leistung: 1080p und 60 fps

1080p und 60 fps Qualität: 1440p und 30 fps

Auf der zweiten Seite haben wir noch Infos zur Speichergröße, zum Preload und auch zum Start des Early Access für euch parat.