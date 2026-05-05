Forza Horizon 6 enthüllt Grafik-Modi für Xbox Series X und S

Playground haben die Specs für den Japan-Ableger enthüllt, die sich durchaus sehen lassen können.

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Dennis Müller
05.05.2026 | 12:30 Uhr

In diesen Grafik-Modi könnt ihr Forza auf Xbox Series X und S spielen. In diesen Grafik-Modi könnt ihr Forza auf Xbox Series X und S spielen.

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Bevor es am 19. Mai mit Forza Horizon 6 auf Xbox Series X/S losgeht, hat Entwickler Playground Games nicht nur den Gold-Status für das Rennspiel angekündigt, sondern vorab auch die Grafik-Modi für die Konsolenversionen via Blog-Post enthüllt.

Zwei Konsolen, vier Modi

Sowohl auf Xbox Series X als auch auf Xbox Series S habt ihr demnach die Wahl zwischen einem Leistungs- und einem Qualitäts-Modus.

Xbox Series X

  • Leistung: 4K (dynamisch) und 60 fps
  • Qualität: 4K (nativ) und 30 fps

Video starten 9:45 Probefahrt für Forza Horizon 6 - Das ist die Open World Japans!

Xbox Series S

  • Leistung: 1080p und 60 fps
  • Qualität: 1440p und 30 fps

Auf der zweiten Seite haben wir noch Infos zur Speichergröße, zum Preload und auch zum Start des Early Access für euch parat.

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