Resident Evil 9 Producer sagt: Die Kritik am DLSS 5-Look von Grace, zeigt, dass sie bei ihrem Design alles richtig gemacht haben

Resident Evil Requiem-Producer Masato Kumzawa wurde in einem Interview gefragt, was das Team aus der Debatte gezogen habe.

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Samara Summer
05.05.2026 | 09:54 Uhr

Das ist Grace nach der DLSS 5-Behandlung. Das ist Grace nach der DLSS 5-Behandlung.

Die noch ziemlich neue DLSS 5.0-Technologie von Nvidia sorgte kürzlich für Spott, beziehungsweise einen Aufschrei in der Gaming-Community. Während die alternative Beleuchtung einiger Schauplätze sich durchaus gut macht, kam das, was der KI-Filter mit Gesichtern anstellt, bei vielen Spielenden gar nicht gut an.

Zwar sehen diese etwas realitätsnäher aus, viele Fans finden aber, dass die Figuren gleichzeitig glattgebügelt wirken. Kommentare wie "schlechter Insta-Filter" häuften sich. Grace aus Resident Evil Requiem war ein prominentes Beispiel dafür. Der Producer des Spiels kann der Debatte aber etwas Positives abgewinnen.

Video starten 1:06:15 Dieser Moment verändert Resident Evil für immer | Resident Evil Requiem im Review-Talk

Masato Kumzawa freut sich, dass Fans Grace so mögen, wie sie ist

Das Magazin Eurogamer hat ein ausführliches Interview mit Resident Evil 9-Director Koshi Nakanishi und Masato Kumzawa, Producer des Survivalhorrospiels, geführt. Dabei kamen ganz unterschiedliche Themen zur Sprache. Ein Fokus des Gesprächs lag natürlich auf den beiden Hauptfiguren Leon und Grace.

Matt Wales von Eurogamer hat, als es um Letztere ging, auch nachgehakt, was das Team aus der aufgeladenen Debatte um ihren DLSS 5-Look gezogen habe. Darauf antwortet Kumzawa:

Die Tatsache, dass viele Spieler kommentiert haben, dass sie das ursprüngliche Design von Grace sehr mögen und keine Änderungen daran sehen wollen, war positiv … Das bedeutete, dass wir mit dem Design alles richtig gemacht hatten. Dass Leute so starke Gefühle zu ihrem Design haben, zeigt, dass sie sich schnell als Fanliebling etabliert hat.

Hier könnt ihr noch mal nachlesen, wie sich die Community zum Thema geäußert hatte:

Die ganze Welt lacht gerade über Nvidia: DLSS 5 soll Videospielgrafik revolutionieren, aber alle spotten über den miesen "Instagram-Look"
von David Molke
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Zum Thema, inwiefern das Team selbst involviert war, wollte der Producer sich dagegen nicht äußern. Interessanterweise hat übrigens zwischenzeitlich Nvidia CEO Jensen Huang zu Protokoll gegeben, er möge KI-Slop selbst nicht.

Aber Design mal hin oder her: Grace wurde als Horror-"Rookie" im neuen Resident Evil Serienveteran und Kultfigur Leon gegenübergestellt, also einer der beliebtesten Figuren des ganzen Genres - und ihr Einstand kam bei Fans richtig gut an. Ihre spielbaren Passagen haben fast durch die Bank weg viel Lob bekommen.

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Genre: Action

Release: 27.02.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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