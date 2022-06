Elden Ring: Händler Kalés gestrichene Quest hätte einen geheimen Ort für mich noch spannender gemacht

Wenn es um den Cut Content aus Elden Ring geht, wiederhole ich mich zwar, doch ich muss es in diesem Fall wieder betonen: Wie schade, dass die Quest nicht den Weg ins fertige Spiel gefunden hat. Von Kalé und den anderen Händlern hatte ich von Anfang an mehr erwartet, nachdem er mir über das Nomadenvolk erzählt hatte. Im Verlauf der Handlung spielt das jedoch keine Rolle mehr. Die Händler sind nur eine SpielmechanikD



Noch entscheidender finde ich allerdings den Aspekt mit den Drei Fingern und der Rasenden Flamme. Der versteckte Ort in Leyndells Untergrund gehört für mich zu den bermerkenswertesten im ganzen Spiel und ich habe mich beim Abstieg wirklich gefragt, was es mit den vielen wie versteinert wirkenden Leichen und dem einsamen verwitterten Geiger zwischen ihnen auf sich hat. Gerne hätte ich erfahren, was dahintersteckt. Gerade da Kalés Dialog mir Gänsehaut bereitet.



Die Geschichte um Kalé und sein Volk hätte für mich auch dem Herr der Rasenden Flamme-Ende (das ich bei meinem ersten Spieldurchlauf versehentlich herbeigeführt habe) viel mehr Bedeutung gegeben. Zwar ist Hyettas Quest mit diesem Ende verbunden, doch diese habe ich als eine der weniger interessanten NPC-Missionen empfunden. Zudem hätten sich die Questreihen auch nicht gegenseitig ausgeschlossen. Sie hätten gut nebeneinander stattfinden können.