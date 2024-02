FromSoft mag es gar nicht Elden Ring, Dark Souls und Co. 'Souls' zu nennen - Das sagen sie stattdessen zu ihren Games

So nennt FromSoftware Dark Souls und Co.

"Souls", "Soulsborne" oder "Souls-Spiele" – so bezeichnen die meisten Fans die fordernden Action-RPGs des japanischen Entwicklers FromSoftware. Doch wie sich nun in einem aktuellen Interview mit IGN herausstellt, kann FromSoftware selbst intern mit diesen Community-Bezeichnungen nur wenig anfangen und beschreibt Bloodborne, Elden Ring und Co. stattdessen ganz anders.

So nennt FromSoftware Elden Ring, Dark Souls und Co.

Und zwar so: "Dark Fantasy-Third-Person-Actionspiele mit größerem Fokus auf Nahkampf und einem Gefühl von Errungenschaft" – na wenn das nicht griffig ist!

Aber Spaß beiseite: Wie Hidetaka Miyazaki in einem aktuellen Interview mit der Website IGN verrät, passe die oben genannte, spezifischere Bezeichnung besser zu den Spielen von FromSoftware als "Souls".

Als Angriff auf die Fans ist die Aussage des Elden Ring-Directors damit aber ausdrücklich nicht zu verstehen. Vielmehr stellt er damit klar, dass das Entwicklerstudio intern davon absieht, all seine Titel einem einzigen, sehr simplen Begriff zuzuordnen.

Zumal es mittlerweile viele Spiele von anderen Entwicklerstudios gibt, die unter die Bezeichnung "Souls" bzw. "Soulslike" fallen, das SciFi-Abenteuer The Surge zum Beispiel. "Souls" ist mittlerweile also eher als Genre zu verstehen und schon längst nicht mehr alleine den Titeln von FromSoftware zuzuordnen.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree zeigt Gameplay und hat Release-Termin

3:06 Elden Ring - Shadow of the Erdtree: Schaut euch hier den Gameplay-Reveal an

Übrigens: In der letzten Woche hat FromSoftware den ersten Gameplay-Trailer zum kommenden großen Elden Ring-Story-DLC Shadow of the Erdtree enthüllt, den ihr euch oben anschauen könnt.

Mehr zu Shadow of the Erdtree lest ihr hier:

Im Sommer gibt's mehr von Elden Ring! Im gleichen Atemzug hat der japanische Spieleentwickler außerdem das Release-Datum der großen Story-Erweiterung von Elden Ring verraten: Shadow of the Erdtree erscheint am 21. Juni 2024 für PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S und für den PC.

Wie nennt ihr künftig die Spiele von FromSoftware? Eldensoulsborne vielleicht?