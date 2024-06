Alle Furnace Golems in Shadow of the Erdtree mit Fundort auf der Map des Elden Ring-DLCs

Die Begegnung kann ganz schön furchteinflößend sein und das zurecht.

Furnace Golems gehören sicherlich zu den markantesten neuen Feinden in der Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree. Die riesigen, wandelnden Öfen, die mit verkohlten Leichen gefüllt sind, stapfen in fast allen Ecken des Schattenreichs herum.

Sie zu töten, ist gar nicht so leicht, lohnt sich aber. Wir zeigen euch, wo ihr sie findet, geben euch Tipps für den Kampf und verraten euch, welche Art von Items sie fallenlassen.

Fundorte der 'Feuer-Riesen' auf der interaktiven Map

Auf unserer praktischen interaktiven Map findet ihr die Biester ganz leicht. Wir empfehlen euch, an die entsprechenden Stellen ranzuzoomen und euch einen Marker im Spiel zu setzen:

Link zum Gamepressure-Inhalt

Die Furnace Golems tauchten bereits im ersten Trailer zu Shadow of the Erdtree auf und bei ihrem Design geizt From nicht mit düsteren Details. In ihrem Inneren und an ihre Beine gebunden finden sich verkohlte menschliche Leichen, Pferde und sogar Gesichter, die wie das des Fire Giant aus dem Hauptspiel aussehen.

So besiegt ihr die Furnace Golems

Mit den Riesen-Öfen fertig zu werden, ist gar nicht so einfach, denn sie haben heftige Flächenschaden-Attacken sowie fiese Schuss-Angriffe, die auch aus großer Distanz massiven Schaden verursachen. Eine Möglichkeit, sie zu bekämpfen, ist, die Beine zu attackieren. Das empfiehlt sich für die Vertreter, die nicht die ziemlich hartnäckige Panzerung an diesen Stellen tragen.

Dabei müsst ihr vor allem auf die Feuerstampfer aufpassen. Am besten entgeht ihr diesen, indem ihr im richtigen Moment in die Luft springt. Habt ihr genug Schaden verursacht, fallen die Öfen dann um und ihr könnt einen kritischen Treffer landen, der ihnen den Rest geben solltet. Aber Vorsicht: Dafür müsst ihr zum Ofengesicht oben rennen.

Richtig nützliche Items: Weitere Möglichkeiten, um richtig großen Schaden zu verursachen, auch bei gut gepanzerten Öfen, ist, wenn ihr es schafft, an eine erhöhte Stelle zu gelangen, um große Feuer- oder Ofentöpfe in den Korb der Golems zu schmeißen. Sie sollten dabei mit nur wenigen Treffern erledigt sein.

Wer über Zauber verfügt, kann sie außerdem von Weitem beschießen. Hier gilt es aber wieder, auf die Gegenattacken aus der Ferne aufzupassen!

Hier bekommt ihr noch mal eine Story-Zusammenfassung zum Hauptspiel:

3:54 Neuer Elden Ring-Trailer fasst zusammen, was bis zum Shadow of the Erdtree-DLC passiert ist

Darum lohnt sich der harte Kampf gegen die Furnace Golems

Die gigantischen Öfen werfen beim Tod guten Loot ab, darunter vor allem neue Kristalltränen, die ihr in eurer wundersamen Arzeimischung nutzen könnt. Daneben lassen die Feinde auch Ofengesichter fallen: Das sind Crafting-Materialien, die ihr nutzen könnt, um große Ofentöpfe herzustellen, mit denen ihr wiederum unter anderem ihre Kollegen leichter töten könnt.

Wie viele Furnace Golems habt ihr bereits gefunden?