So attraktiv war Ganondorf bislang noch nicht.

Zur Freude seiner Fans wird Ganondorf in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom als attraktiver Mann wiedererweckt. Sein muskulöser Bizeps und die stramme Brustmuskulatur haben schon auf den ersten Bildern und Trailern für großes Aufsehen gesorgt. Kein Wunder also, dass die Fangemeinde auf Reddit und Twitter durchdreht.

In einem Interview mit The Verge wurden Produzent Eiji Aonuma und Game Director Hidemaru Fujibayashi sogar danach gefragt, wieso Ganondorf dieses Mal so unverschämt gut aussieht. Und tatsächlich hatten die beiden nach einem kurzen Lachen eine Antwort parat.

Sexy Ganondorf verdreht TotK-Fans den Kopf

Satoru Takizawa ist seit The Legend of Zelda: Twilight Princess für das Aussehen von Ganondorf verantwortlich. Der Bösewicht hat laut Fujibayashi einen ganz besonderen Platz in Takizawas Herzen.

In Tears of the Kingdom sollte Ganondorf als wichtigster Bösewicht auf Augenhöhe mit Prinzessin Zelda und Link stehen. Deshalb baten Aonuma und Fujibayashi den Ganondorf-Designer, ihn besonders cool und böse darzustellen:

Ich erinnere mich noch lebhaft an das Funkeln in den Augen dieser Person, als sie das hörte. Als ich diese Liebe sah, war ich wirklich zuversichtlich, dass ich es ihm einfach überlassen konnte und wusste, dass etwas Großartiges dabei herauskommen würde.

Das ließ sich der Ganondorf-Veteran wohl nicht zweimal sagen und kreierte den sexy Ganondorf, dem wir uns in TotK stellen müssen. Er arbeitet schon seit vielen Jahren an der TLoZ-Reihe mit und laut Fujibayashi hat Ganon wohl einen ganz besonderen Platz im Herzen des Designers.

Sein Aussehen und seine enorme Körpergröße sorgen dafür, dass Ganondorf ein würdiger Gegenspieler für Link ist. Solltet ihr ihn in TotK noch nicht (in seiner nicht-verschrumpelten Form) getroffen haben, solltet ihr euch schnellstens beeilen und euch einen eigenen Eindruck davon verschaffen, wie viel Liebe der Designer in sein Aussehen gesteckt hat.

Ganondorf sah nicht immer so gut aus

In früheren Teilen der The Legend of Zelda-Reihe wurde Ganondorf nicht so attraktiv dargestellt. In A Link To The Past trat er beispielsweise nur als Ganon auf, also die Wildschwein-Form von Ganondorf. Auch in Breath of the Wild war Ganon nur als schattenhafte Verheerung und als riesige Dämonenbestie zu sehen.

Es ist zudem das erste Mal, dass Ganondorf oberkörperfrei gezeigt wird. In sämtlichen Teilen der Reihe wird Ganondorfs Brust durch eine Rüstung oder zumindest einen Umhang bedeckt. Er offenbart erst in Tears of the Kingdom, was für ein Sixpack unter seinen Klamotten steckt.

Was haltet ihr von Ganondorfs Aussehen, könnt ihr die Fan-Meinungen verstehen?