The Last of Us- und The Witcher-Serie: So viel verdienen Joel und Geralt pro Folge

Über die Serien-Adaptionen von The Last of Us und The Witcher wird viel diskutiert. Meist geht es dabei um Inhalte und Besetzung. Aber habt ihr euch schon mal gefragt, wie lukrativ es eigentlich ist, als Ellies Ersatzvater Joel durch eine dystopische Welt zu streifen oder als Hexer Geralt vor der Kamera zu stehen? Darauf liefert die Hollywood-News-Seite Variety nun Antworten. Das Wichtigste erfahrt ihr hier.

So viel verdienen Joel und Geralt

Darum geht es: Die Hollywood-News-Seite Variety hat eine Liste veröffentlicht, die zeigt, wie viel verschiedene Serien-Schauspieler*innen pro Episode verdienen. Darunter finden sich zwei Namen, die in der Gamingwelt viel diskutiert werden: Pedro Pascal spielt in der Serien-Adaption zu The Last of Us die Rolle von Ellies Ersatzvater Joel, und Henry Cavill verkörpert den Hexer Geralt in der The Witcher-Serie.

So viel verdienen Pascal und Cavill: Laut Variety erhält Pedro Pascal für seine Auftritte als Joel 600.000 US-Dollar pro Folge, während Henry Cavill für seine Hexer-Jobs 400.000 US-Dollar pro Episode einstreicht. Die The Last of Us-Serie ist auf 10 Folgen angelegt, was sich auf 6 Millionen US-Dollar für Pascal hochrechnen lässt. Die erste Staffel der Witcher-Serie beläuft sich auf 8 Folgen, genau wie die zweite, die im Winter erscheint. Damit kommt man auf insgesamt 6,4 Millionen für Cavill.

Aber Vorsicht: Wie Gamespot erklärt, müssen von diesen Summen müssen noch Steuern, Abgaben und möglicherweise Agenturgebühren abgezogen werden. Trotzdem bleibt es sicherlich bei einer guten Bezahlung. Die Zahlen basieren übrigens laut dem Magazin auf Schätzungen, die Variety von Quellen zur Verfügung gestellt wurden.

Hohe Gagen

Zum Vergleich: Der bestbezahlte Schauspieler auf der Liste ist Chris Pratt, der für eine Episode von The Terminal List 1,4 Millionen US-Dollar erhält. Allerdings muss man dabei anmerken, dass er nicht nur Darsteller, sondern auch Produzent ist.

Variety nennt die Veränderungen im TV-Ökosystem - genauer gesagt, den Streaming-Boom - als Grund für die hohen Gagen. Unter anderem führen der Wettbewerb innerhalb des Segments und auch der Wettbewerb mit den traditionellen TV-Formaten laut Variety zu hohen Vorauszahlungen an beliebte Darsteller*innen.

Hättet ihr die Gagen der Schauspieler so eingeschätzt oder seid ihr verblüfft?