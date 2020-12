Game Awards 2020 - Alle Ankündigungen, Trailer & Spiele auf einem Blick

In einer langen Show haben Moderator Geoff Keighleys und viele Laudatoren die Spiele des Jahres 2020 gekürt. Doch auch abseits der Preisverleihungen hatten die Game Awards einiges zu bietet - eine ganze Reihe an neuen Spielen wurde angekündigt und viele Titel zeigten neues Gameplay.

Alle Ankündigungen der Game Awards 2020 in der Übersicht

In der folgenden Liste führen wir alle Spiele auf, die während des Livestreams enthüllt wurden. Außerdem findet ihr hier neue Gameplay-Trailer und allgemeine Spiele-Updates.

Das nächste Mass Effect zeigt sich im ersten Teaser

Das gab es zu sehen: Sehr viel zeigt der Teaser noch nicht zum neuen Mass Effect. Aber doch kann es schon jetzt eine Fan-Hoffnung vielleicht bestätigen. Denn die Shepherd-Trilogie könnte mit dem Spiel fortgesetzt werden, da am Ende Liara zu sehen ist.

Erster Trailer zu Dragon Age 4

Das gab es zu sehen: Dragon Age 4 hat zwar noch keinen Namen dafür aber bereits einen richtigen CGI-Trailer. Dieser zeigt erneut, dass es in dem Spiel um Dread Wolf gehen wird. Zudem ist der Sprecher des Trailers der Inquisition-Begleiter Varric.

Perfect Dark ist das große Microsoft-Exclusive von The Initiative

Das gab es zu sehen: Lange wurde es gemunkelt, jetzt ist es bekannt. Der Rare-Klassiker Perfect Dark bekommt vom neuen Studio The Initiative einen Nachfolger. Dieser soll ein Sci-Fi-Spiel werden mit einem Fokus auf die Welt. Sie selbst bezeichnen es als Eco-Sci-Fi-Shooter.

Dead Space-Macher kehren mit The Callisto Protocol zurück

Das gab es zu sehen: Der Entwickler Glen Schofield, bekannt für Dead Space, kehrt mit The Callisto Protocol zurück zum Horror-Genre. Es soll ein Third Person-Shooter mit Sci-Fi-Setting werden.

CoD Black Ops: Cold War: 1. Gameplay-Trailer zur neuen Season

Das gab es zu sehen: Call of Duty startet am 16. Dezember in die 1. Season zu Black Ops: Cold War und bringt auch Neuerungen bei Warzone. Der Trailer zeigt zum ersten Mal Gameplay-Ausschnitte aus der neuen Saison.

Ark 2: Dino-Action bekommt Sequel mit Vin Diesel

Das gab es zu sehen: Im CGI-Trailer, der erst einmal gar nicht nach Ark aussieht, verfolgen wir Vin Diesel, der sich gegen einen bösartigen Stamm behaupten muss. Am Ende wird enthüllt, dass es sich dabei tatsächlich um den Nachfolger von Ark: Survival Evolved handelt.

Returnal: Das PS5-Exclusive hat einen Releasetermin

Das gab es zu sehen: Mit einem neuen Trailer wurde das Rogue-like Returnal mit Sci-Fi-Setting erneut vorgestellt. Der actionreiche Titel soll am 19. März 2021 exklusiv für PS5 erscheinen.

Crimson Desert vermischt Single- mit Multiplayer

Das gab es zu sehen: Hinter Crimson Desert verbirgt sich das 2019 angekündigte MMORPG, vom Entwickler Pearl Abyss. Damals sollte es ein Spin-Off von Black Desert Online werden. Jetzt wurde daraus ein Singleplayer Open World-Spiel mit Multiplayer.

Elder Scrolls Online kehrt 2021 nach Oblivion zurück

Das gab es zu sehen: In Elder Scrolls Online wird 2021 das nächste Hauptspiel beziehungsweise dessen Region als Vorlage genommen für ein großes Add-On. Ihr kehrt nächstes Jahr in die Höllenwelten von Oblivion zurück.

Microsoft Flight Simulator kommt auf Xbox Series X/S

Das gab es zu sehen: Der beliebte Microsoft Flight Simulator kommt 2021 auf Xbox Series X/S. Mit dem ersten Gameplay-Trailer der Konsolen-Version zeigt sich auch, wie das grafisch aufwändige Spiel aussehen wird.

It Takes Two: Das neue Koop-Spiel der A Way Out-Macher

Das gab es zu sehen: Zum ersten Mal zeigte Entwickler Josef Fares erstes Gameplay zu It Takes Two. Der potenzielle Koop-Hit erzählt dabei eine Liebesgeschichte und sprengt viele Genre-Konventionen.

Sephiroth tretet der Riege von Smash Bros. Ultimate bei

Das gab es zu sehen: Sephiroth wird der nächste DLC-Kämpfer bei Super Smash Bros. Ultimate sein. Der bekannte Antagonist aus Final Fantasy 7 soll noch im Dezember erscheinen.

Fall Guys: Start von Season 3 ist bekannt

Das gab es zu sehen: Mediatonic zeigte in einem Trailer, was Season 3 von Fall Guys beinhalten wird. Die neuen Minispiele hüllen das Spiel in ein winterliches Gewand. Die 3. Staffel startet am 15. Dezember.

Nier Replicant bekommt actionreichen Gameplay-Trailer

Das gab es zu sehen: Nier Replicant wird ein Remake des ersten Nier-Teils aber beim Gameplay orientiert sich an Nier Automata.

Back 4 Blood ist die neue Left 4 Dead Hoffnung

Das gab es zu sehen: Der Left 4 Dead-Macher hat seinen neuen Zombie-Shooter enthüllt. Er läuft zwar nicht mehr unter der bekannten Marke aber mit Back 4 Blood bieten die Entwickler wieder genau die gleiche Action mit den Untoten an.

Evil Dead The Game wird ebenfalls ein Left 4 Dead-Klon

Das gab es zu sehen: Auch die beliebte Filmreihe Evil Dead bekommt ein Koop-Actionspiel, das sehr in die Fußstapfen von Left 4 Dead tritt.

Alle weiteren Ankündigungen der Game Awards 2020

