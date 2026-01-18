"Der heilige Gral meiner Jugend" - Pokémon-Fan zeigt ultra-seltenes Mew auf seiner blauen Edition und jetzt gibt er alles, um es vor dem Batterietod zu retten

Auf dieser Cartridge ist ein richtig seltenes Exemplar von Mew eingeschlossen. (Bildquelle: JimothytheBold / Reddit)

Ein Mew ohne Glitches oder Cheats zu fangen, ist seit jeher nur wenigen Trainer*innen vorbehalten. Das gilt vor allem für die blaue, rote und gelbe Edition. Damals, vor nun mehr fast 30 Jahren, musste man sich zum Beispiel während zeitlich limitierter Events stundenlang vor Läden wie Toys "R" Us oder Karstadt anstellen, um eine Chance auf das begehrte Pokémon zu erhalten.

Der Familienvater und Redditor JimothytheBold hat genau das damals als Kind mit seiner Mama gemacht und konnte sich seinen Traum vom knuffigen Taschenmonster in Pastellrosa erfüllen. Jahrzehnte später hat er jetzt die Cartridge seiner blauen Edition aus einer Schublade gekramt und herausgefunden, dass das legendäre Pokémon sich immer noch darauf befindet. Allerdings ist es akut von der Batterie des Moduls bedroht.

Nach fast 30 Jahren ist das Mew seiner Kindheit noch da

Eigentlich hatte JimmytheBold ziemliches Pech: Um ein Mew zu erhalten, bekam man damals im Zuge von mehrtägigen Events ein Rubbellos ausgestellt. Handelte es sich um eine Niete, wurde das süße Pokémon auch nicht von Nintendo auf die Cartridge transferiert.

Genau das passierte dem Reddit-User zuerst auch. Als er dann aber den Laden verließ, entdeckte er ein weiteres Los, das unter einem Regal hervorlugte. Und dahinter verbarg sich dann auch das seltene Pokémon, wie er berichtet. Er konnte es sich also doch noch sichern.

Bis heute befindet sich das Mew auf seiner Cartridge. Das hat er herausgefunden, indem er seine blaue Edition zu einem Retro-Laden gebracht hat, um sie dort auf einem Game Boy Advance SP zu starten:

Seinem eigenen Game Boy Pocket hat er hingegen nicht mehr vertraut, da dessen Bildschirm nicht mehr funktioniert und der Handheld generell schon bessere Tage gesehen hat. Ärgerlich, denn auf dem Game Boy sind immer noch die Sticker zu sehen, die Nintendo zusammen mit den transferierten Mews verteilt hat.

Die Batterie des Pokémon-Moduls ist dem Untergang geweiht

Obwohl der Spielstand mit dem Mew noch existiert, ist die Sorge um das Pokémon groß, da es schon bald einfach ins Nichts verschwinden könnte. In den Modulen von Game Boy-Spielen wurden nämlich Knopfzellen verlötet, die die Speicherbänke mit Strom zu versorgen. Irgendwann gehen sie aber leer.

Und das ist mittlerweile zuhauf der Fall, da die Batterien lediglich für eine Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren gedacht sind.

JimothytheBold sucht daher gerade nach Optionen, um das Mew zu retten. Und dafür gibt es effektiv nur drei Optionen:

Über einen Modul-Adapter für den PC. Damit können Spielstände kopiert und auf neue Cartridges oder Module mit ausgetauschten Knopfzellen übertragen werden.

Mit Adaptern wie dem Joey Junior von BENN VENN können Game Boy-Spielstände übertragen werden.

Über eine lange Tauschkette zwischen den einzelnen Generationen und Systemen. Dabei sind jedoch viele Plattformen notwendig und diese müssen zum Teil sogar noch Software installiert haben, die nicht mehr als Download erhältlich ist.

Über einen Austausch der Batterie, während die auseinandergebaute Cartridge in einem eingeschalteten Game Boy Advance steckt. Dabei wird das Modul mit Strom versorgt, während eine neue Knopfzelle angelötet wird. Quasi eine Operation am offenen Herzen.

Der einfachste Weg wäre sicherlich, den Spielstand auf den PC zu transferieren, und ihn dann nach einem Wechsel der Batterie auf dieselbe Cartridge oder ein komplett neues Modul zu kopieren.

Würde jedoch einfach die Batterie ohne eine solche Sicherung gewechselt werden, wäre der Spielstand sofort futsch. Und das wünschen wir dem Redditor auf gar keinen Fall, denn das super-seltene Mew dürfte mit der Zeit eine wertvolle Kindheitserinnerung bleiben.

Hand aufs Herz: Habt ihr euch Mew damals gecheatet? Oder seid ihr tatsächlich zu einem Event gefahren?