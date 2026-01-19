In Game of Thrones: Winds of Winter stirbt wohl mindestens eine weitere beliebte Hauptfigur - GRR teast Ende an, das im Gegensatz zur Serie alles andere als "happy" wird

Tyrion Lannister in der HBO-Serie Game of Thrones. (Bild: HBO)

Falls euch das Finale der HBO-Serie Game of Thrones irgendwie zu nett gewesen sein sollte, haben wir gute Neuigkeiten: Der Autor der Buchvorlage hatte eigentlich nicht so ein "Happy End" im Sinn. George R.R. Martin teast für die letzten beiden Bücher an, dass noch mehr beliebte Charaktere sterben könnten.

George R.R. Martin deutet an, dass ein ganz bestimmter GoT-Charakter sterben soll

In einem ausführlichen und spannenden THR-Interview mit dem Lied von Eis und Feuer-Autoren spricht GRR Martin auch über das eher unbeliebte Finale der HBO-Serie. Aber ihn scheint daran nicht so sehr zu beschäftigen, wie schnell dann plötzlich alles ging, sondern dass er es als "Happy End" empfindet.

Achtung, Spoiler! Obwohl sich die Pläne von GRR Martin natürlich noch ändern können, geht es hier um die potenziellen Tode wichtiger Charaktere in den noch unveröffentlichten letzten beiden Büchern der Reihe. Lest also auf eigene Gefahr weiter.

Eigentlich sollten nämlich sehr viel mehr Leute sterben, wenn es nach dem Autoren geht. Für die beiden letzten Bücher (Winds of Winter und A Dream of Spring) hat er nämlich noch den einen oder anderen Todesfall parat, und zwar insbesondere bei den beliebtesten Figuren. Obwohl die Serie das sogar beeinflussen könnte:

"Ich hatte vor, mehr Leute umzubringen. Nicht die, die sie [in der Serie] umgebracht haben. Sie haben eher ein Happy End draus gemacht. Ich sehe kein Happy End für Tyrion. Sein ganzer Storyverlauf war von Anfang an tragisch. Ich hatte vor, Sansa sterben zu lassen, aber sie war so ansprechend in der Show, vielleicht lasse ich sie am Leben ..."

Es scheint also noch nicht alles in Stein gemeißelt zu sein, was uns da in den letzten beiden Büchern erwartet. Aktuell arbeitet GRR Martin noch an Winds of Winter und kommt wohl nur recht schleppend voran. Er hat zwar bereits über 1.100 Seiten, schreibt aber auch immer wieder viel um.

Für das Worst Case-Szenario hat der Winds of Winter-Autor auch keinen Notfallplan eingerichtet. Es gibt niemanden, der im Fall der Fälle die Game of Thrones-Geschichte zu Ende schreiben soll. Falls GRR Martin stirbt, ohne sein Werk zu vollenden, muss das Lied von Eis und Feuer einfach unvollendet bleiben, wie er sagt.

Ein Problem scheint dabei auch zu sein, dass sich der Game of Thrones-Autor so leicht ablenken lässt. Momentan arbeitet er nicht nur (wieder) mit an der HBO-Serie A House of Dragons, sondern auch noch an mehr Dunk- und Egg-Büchern. Aber wenn es ihm gelinge, diese anderen Dinge zu erledigen und aus dem Weg zu schaffen, könne er Winds of Winter theoretisch eigentlich recht bald beenden.

