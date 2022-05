Dieses neue Game Pass-Spiel mit Top-Metascore solltet ihr auf keinen Fall verpassen

Falls ihr immer auf neue Entdeckungen aus dem Game Pass aus seid, haben wir einen Tipp für euch. In dieser Woche wurden einige Titel neu zugefügt und darunter ist auch eine Krimi-Spiel, das auf Metacritic überzeugende Wertungen erhalten hat. Die Rede ist von Her Story.

Das erwartet euch

Darum geht es: Die Mobile-Version von Her Story erzielte auf Metacritic eine Durchschnittswertung von stolzen 91 Punkten. Diese ist für iPhone und iPad im App-Store erhältlich. Auch für Android gibt es das Spiel inzwischen. Die PC-Version, die ihr im Game Pass kostenlos erhaltet, konnte 86 Punkte auf Metacritic abstauben. Von der Kritik gelobt werden vor allem die Einzigartigkeit des Spielerlebnisses und die Geschichte.

Was für eine Art von Spiel ist Her Story? Dieser Titel macht euch zu Ermittler*innen und fühlt sich dabei ein wenig an wie ein interaktiver Film. Ihr nehmt an einem alten Desktop-PC Platz und durchforstet Video-Ausschnitte einer polizeilichen Befragung. Zu sehen ist Hannah Smith, deren Ehemann verschwunden ist. Unsere Aufgabe ist es, die Puzzleteile zusammenzufügen und die Ereignisse in diesem Zusammenhang richtig zu rekonstruieren.

Wer arbeitete an dem Spiel mit? Das Videomaterial besteht aus Live Action-Aufnahmen. In die Rolle von Hannah Smith schlüpfte die britische Schauspielerin und Musikerin Viva Seifert. Autor und Director von Her Story ist Sam Barlow. Bekannt ist dieser vor allem für sein Mitwirken bei Silent Hill: Origins und Silent Hill: Shattered Memories.

Hier erklärt euch GameStar das Spiel:

Der Titel könnte für euch interessant sein, falls ihr euch für Krimis begeistert und gerne Detektiv*in spielt. Oder auch einfach, wenn ihr Lust auf ein ganz eigenständiges Spiel habt, das sich auf seine Geschichte fokussiert.

Ist das ein Titel für euch oder habt ihr das Spiel bereits gezockt und habt eine Meinung zu den Metascores? Verratet es uns in den Kommentaren.