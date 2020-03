GamePro Ausgabe 05/2020 - ab 1.4. am Kiosk - Doom Eternal

In GamePro 05/2020 geht es höllisch heiß her: Doom Eternal zeigt im Test, wie ein moderner Shooter aussehen und funktionieren muss. Zudem gibt's einen Test des Doom 64-Remasters, wir sehen uns an, wie die Doom-Reihe das Shooter-Genre über die Jahre prägte, und die Redaktion gibt ihre ganz persönlichen Doom-Momente preis. Dazu gibt's natürlich wieder jede Menge Previews, wie etwa zum Rollenspiel-Remake Final Fantasy 7, sowie Tests und interessante Magazin-Artikel. Darunter auch die Retro Hall of Fame, in der wir jeden Monat einen Klassiker aus vergangenen Tagen vorstellen. Und als Rausschmeißer wie immer Kais Trash-Corner, diesmal mit dem Schnodder-Trash "Das Söldnerkommando".

Noch mehr Highlights im neuen Heft

Final Fantasy 7: Das Remake des Rollenspiel-Klassikers zeigt in der Angespielt-Vorschau, dass ein grauer Moloch auch unerwartet bunt sein kann.

Retron 3 HD: Die Firma Hyperkin bietet eine Konsole an, die NES-, SNES- und Mega Drive-Module abspielt. Wir haben uns das Gerät angesehen.

Gewalt in Spielen: In Doom Eternal zerfetzt und zerreißt ihr Gegner im Sekundentakt, doch was macht die Faszination roter Farbe in Spielen eigentlich aus?

Retro Hall of Fame: Metal Slug 2: Diesen Monat hält SNKs schräges NeoGeo-Run&Gun Einzug in unsere Hall of Fame.

Videos auf DVD: Wie immer findet ihr auf der DVD Tests, Previews und Specials. Diesmal unter anderem zu Resident Evil 3, Outriders, The Division 2: Die Warlords von New York, Spieleverschiebungen und natürlich zur Retro Hall of Fame.

