GamePro Live auf MAX - Wir spielen Ghost of Tsushima

Es ist soweit! Ab heute dürfen Outlets überall auf der Welt Ghost of Tsushima streamen. Da haben wir uns gedacht, dass wir die Gelegenheit nutzen, um auch euch einen ersten ungeschnittenen Blick in das Open World Action-Adventure zu geben.

Zusammen mit Ann-Kathrin und Fritz stellt sich Tester Dennis sowohl den Invasoren Tsushimas - als auch euren Fragen. Denn ab 16 Uhr gehen wir auf Twitch und YouTube live und beantworten euch alles, was euch unter den Nägeln brennt. Wie ist die Open World? Wie sieht das Spiel ungeschnitten aus? Wie spaßig ist das Kampfsystem? All das könnt ihr heute Nachmittag erfahren.

Falls ihr also Ghost of Tsushima in Action sehen oder einfach zählen wollt, wie oft wir das Wort "Katana" falsch aussprechen, kommt doch einfach vorbei!

207 14 Mehr zum Thema Ghost of Tsushima im Test

Seid live dabei beim GamePro-Stream auf MAX