Tobis Projekt "Nochmal alle Halo-Spiele spielen, bevor Halo: Infinite erscheint", geht heute in die dritte Runde. Nachdem er im Januar bereits mit Halo 1 und Halo 2 den Anfang gemacht hatte, geht es heute mit Bungies drittem großen Halo-Spiel, Halo 3, weiter.

Halo 3 erschien ursprünglich im Jahr 2007 für die Xbox 360. Die Geschichte um den Master Chief steuert dort auf ein (erstes) großes Finale zu. Auf der Erde und später auch an anderen Orten kämpft der Master Chief für die Rettung der Menschheit. Wie schon bei den bisherigen Teilen spielt Tobi auch dieses Mal die Master Chief Collection, in der die Halo Teile 1-4 enthalten sind.

Ihr seid wie immer herzlich eingeladen, zuzuschauen und mit Tobi in nostalgischen Halo-Erinnerungen zu schwelgen. Schaltet ab 17 Uhr ein!

Seid live dabei beim GamePro-Stream auf MAX

Mittwochabend, 13. März, von 17 bis 19 Uhr. Wo: Auf unserem Twitch-Kanal MAX - Monsters and Explosions.

Was wird gespielt? Halo 3 aus der Halo: The Master Chief Collection für die Xbox One X.