Hallo GamePro Pur! Ab sofort könnt ihr bei uns auch werbefrei surfen!

Das Angebot von GamePro könnt ihr ab sofort auch ohne Werbung nutzen - dank GamePro Pur.

GamePro.de ist in den letzten Jahren enorm gewachsen und erreicht jeden Monat viele Millionen Menschen. Dabei ermöglicht uns Werbung, News, Tests, Kolumnen und vieles mehr kostenfrei zur Verfügung zu stellen.

Ab sofort gibt es allerdings noch eine Möglichkeit, unsere Arbeit aktiv zu unterstützen – mit GamePro Pur. Im Gegenzug könnt ihr unsere Seite damit komplett ohne Werbung nutzen. Wie das funktioniert, verraten wir euch hier.

Das ist GamePro Pur

Bei GamePro Pur handelt es sich um ein optionales Werbefrei-Abo, mit dem ihr unsere Arbeit aktiv unterstützen und dafür alle Artikel und Videos ohne Werbe-Einblendungen lesen oder anschauen könnt.

Was heißt das genau? Bei GamePro Pur gibt es keine Banner-Werbung, Overlays, Pop-Ups oder Werbung vor, während oder nach auf unseren Servern selbst gehosteten Videos. Von der Werbefreiheit ausgenommen ist lediglich Werbung für unsere eigenen Angebote und Online-Shops (beispielsweise Magazine, GameStar-PCs oder auch Gewinnspiele), exklusive Partnerangebote sowie Werbung innerhalb der Integrationen (»Embeds«) von Inhalten von Drittanbieterplattformen für beispielsweise Youtube-Videos, Podcasts oder Social Media.

Die wichtigsten Fragen dazu haben wir in der folgenden Übersicht zusammengetragen:

Was kostet GamePro Pur?

Ein GamePro Pur-Abo kostet aktuell 3,99 Euro und ist monatlich kündbar. Alternativ könnt ihr direkt für ein ganzes Jahr buchen und bezahlt so nur 2,99 Euro pro Monat (die Abbuchung erfolgt für 12 Monate im Voraus). Damit spart ihr 25% und zahlt jährlich statt 47,88 Euro nur 35,88 Euro.

Wie kann ich ein Pur-Abo buchen?

Das Abo könnt ihr über unseren Shop buchen. Einen Link findet ihr auf GamePro ganz oben rechts. Alternativ geht's auch direkt hier entlang. Um ein Abo abzuschließen, benötigt ihr ein Benutzerkonto auf GamePro.de.

Mit GamePro Pur könnt ihr die Seite ohne Banner genießen.

Wird es auch exklusiven Content für GamePro Pur geben?

Aktuell gibt es keine Pläne, exklusiven Content für Pur-Abonnentinnen und -Abonnenten zu produzieren. Ihr könnt weiterhin alle Inhalte auf GamePro.de auch ohne Abo anschauen und lesen. Allerdings schließen wir das für die Zukunft nicht aus. Wahrscheinlich dann aber nicht im Rahmen von GamePro Pur, sondern einem etwaigen neuen Angebot.

Gibt es Bundle-Optionen mit GameStar Plus?

Derzeit nicht. Auch wenn beide Seiten historisch eng miteinander verbunden sind, so haben sie über die Jahre doch beide ein gesundes eigenes Profil entwickelt, weshalb die beiden Seiten für uns zunehmend eher nebeneinander existieren, was sich auch in der durchaus unterschiedlichen Zielgruppe zeigt (obgleich es natürlich Überschneidungen gibt).

Wird es für GameStar auch ein Pur-Abo geben?

Aktuell ist das nicht geplant, weil es mit GameStar Plus bereits ein Angebot ohne Banner-Werbung und Werbespots vor Videos gibt, dass außerdem noch exklusive Inhalte und weitere Extras bietet.

Wo melde ich mich, wenn was nicht funktioniert?

Sollte etwas bei der Buchung schiefgehen oder im Nachgang nicht funktionieren, könnt ihr euch jederzeit bei unserem Kundenservice oder beim Community Management melden. Ein Ticket könnt ihr hier erstellen.Natürlich könnt ihr das Angebot von GamePro auch weiterhin komplett kostenfrei und mit Werbung nutzen.

Wenn ihr weitere Fragen zum Pur-Abo habt, schreibt uns gerne eine Mail oder lasst uns einen Kommentar da.