gamescom Award 2019 - Stimmt ab sofort für eure Favoriten ab!

Gestern Abend wurde im Rahmen der Opening Night bereits verkündet, wer einige der begehrten gamescom Awards 2019 mit nach Hause nehmen kann. Vorbei ist die Verleihung aber noch nicht, denn einige Kategorien stehen noch aus.

Zu ihnen gehören nicht nur Preise, die von der Jury verliehen werden, auch ihr seid gefragt! In ein paar Kategorien könnt ihr selbst entscheiden, wer einen Award gewinnen soll. Welche das sind und wie ihr abstimmt, erfahrt ihr hier.

gamescom Awards 2019

Alle bisherigen Gewinner im Überblick

Alle weiteren Award-Kategorien

Die Preise in den folgenden Kategorien werden von der gamescom Award-Jury verliehen.

Disclaimer: In diesem Jahr ist GamePro ein Teil der gamescom Award-Jury. Rae Grimm (Head of GamePro) hatte also ein kleines Mitspracherecht, welche Spiele am Ende eine Auszeichnung gewonnen haben oder in die Jury-Kategorien noch gewinnen werden.

Best of gamescom

Beim Preis für das "beste gamescom-Spiel" stehen alle Gewinner der Kategorie Genre und Plattform zur Auswahl.

Kategorie: Genre

Best VR & AR Game

Journey to Elysium

Marvel's Iron Man VR

Best Hardware / Technology

Red Magic 3

SEGA Mega Drive Mini

Xbox Elite Wireless Controller Series 2

Best Multiplayer Game

Best Ongoing Game

Kategorie: gamescom global Awards

Hierbei handelt es sich um zwei Kategorien, die nicht unter Spiel, Produkt oder Hardware fallen und die ebenfalls von der Jury gewählt werden.

Best Games Company

Alle in der Entertainment Area der gamescom ausstellenden Firmen stehen hier zur Auswahl.

Heart of Gaming Award

Diese Kategorie liegt vollkommen in den Händen der Jury. Hier komme nicht nur Spiele, DLCs, Produkte, Technologien und Co. in Frage, sondern auch Personen, Institutionen, Unternehmen, Konzepte oder Begriffe.

Kategorie: gamecom Indie Award

Beim Indie Award dreht sich alles um die kleinen Spiele, hinter denen kein großer Publisher steht. Die Preise in dieser Kategorie werden von der gamescom Award-Jury verliehen.

gamescom Indie Award

Best of CAMPUS

Drop Motion, Hochschule Kempten

Echoes of Etrya, S4G School for Games

Super Size Hero, Filmakademie Baden-Württemberg

Kategorie: Consumer Awards

Hier entscheidet ihr! Bei den folgenden Awards und Kategorien liegt es in eurer Hand, wer den gamescom Award 2019 mit nach Hause nimmt.

Best Booth

Blacksad: Under the Skin, astragon Entertainment

Borderlands 3, 2K

Cyberpunk 2077, CD Projekt

Darksiders Genesis, THQ Nordic

Desperados III, THQ Nordic

Destroy All Humans!, THQ Nordic

DOOM Eternal, ZeniMax

ESL, Turtle Entertainment

Farming Simulator 20, astragon Entertainment

Final Fantasy VII Remake, Square Enix

Foundation, Polymorph Games

Hot Wheels Infinite Loop, Mattel

Indie Arena Booth, Super Crowd Entertainment

Little Nightmares 2, Bandai Namco

MARVEL'S AVENGERS, Square Enix

Marvel's Iron Man VR, Sony Interactive Entertainment

Monster Hunter World: Iceborne, Capcom Entertainment

OMEN Booth, Envy Create

Planet Zoo, Frontier

SpongeBob Squarepants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated, THQ Nordic

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics, Netflix

Wargaming gamescom 2019 Entertainment Booth, Wargaming

Xbox Booth, Microsoft

YouTube + Google Stadia, Google

Best eSports Experience

Asphalt 9 eSports Series (Asphalt 9 mobile), Turtle Entertainment & Gameloft

Beat the Legends Show-Match (Counter-Strike), ESL & Paysafe Card

ESL Meisterschaft Finale (Counter-Strike), ESL

ESL Meisterschaft Finale (League of Legends), ESL

TK University Open (Clash of Clans), ESL

Super Smash Bros. Ultimate gamescom 2019 Invitational (Super Smash Bros.), Nintendo

League of Legends Premier Tour (League of Legends), Turtle Entertainment & Riot

Splatoon 2 European Championship (Splatoon 2), Nintendo

Farming Simulator League: gamescom Tournament (Farming Simulator 19), astragon

FIFA 19 Cologne Cup 2019 (FIFA 19), Sony PlayStation

Best Streamer/Let's Player

Hier könnt ihr zwischen insgesamt 135 Streamerinnen und Streamern btw. Let's Playerinnen und Let's Playern wählen, die sich 2019 auf der gamescom akkreditiert haben. Eine Liste steht uns hier leider nicht zu Verfügung, allerdings dürftet ihr bei euren Favoriten sicherlich mitbekommen haben, ob sie dieses Jahr in Köln sind oder nicht.

gamescom "Most Wanted" Consumer Award

Hier stehen euch alle Nominierten der Kategoriegruppen Genre und Plattform zur Wahl, unter denen ihr euren Favoriten wählen könnt.

So könnt ihr abstimmen

Um euren Favoriten in den Consumer-Kategorien zu wählen, müsst ihr mit dem gamesbot der gamescom via WhatsApp chatten. Hierfür müsst ihr lediglich die Rufnummer +49 157924 700 97 in eurem Handy abspeichern und schon kann es via WhatsApp losgehen.

Abstimmen könnt ihr bis Freitag um 16 Uhr in den Kategorien.

Wie geht's weiter?

Die restlichen Preise werden am gamescom-Samstag, den 24. August ab 15:30 Uhr im IGN@gamescom now Studio im Live-Stream bekannt gegeben. Wer selbst dabei sein möchte, sollte am Samstag in Halle 7, B60 vorbeigucken!

Noch immer nicht genug gamescom? Kein Problem! Ab heute haben wir ein dickes Live-Streaming-Programm gemeinsam mit den Kollegen von GameStar und Mein MMO! Schaut vorbei und guckt euch die Highlights der gamescom mit uns an!