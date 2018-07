Sony gibt sich natürlich auf der Gamescom 2018 die Ehre und wird dort mit einem Stand vertreten sein. Allerdings will Sony Interactive Entertainment in Zukunft einiges anders machen. Nicht nur auf der Gamescom, aber auch. Zusammen mit den geplanten Schwerpunkten kündigt das Unternehmen eine neue, generelle Strategie für Events und Messen sowie zusätzliche Auftritte an.

Spider-Man & VR stehen auf der Gamescom im Fokus

Das PS4-exklusive Spider-Man erscheint schon kurz nach der Gamescom, soll auf der Messe aber trotzdem noch im Mittelpunkt stehen. Genau wie PlayStation VR, was den zweiten Schwerpunkt neben dem Marvel-Spiel darstellt.

Namentlich wurden dahingehend Blood & Truth, From Softwares Déraciné und Firewall: Zero Hour erwähnt.

Sony will nur noch spielbares Material zeigen

Sony fährt in Zukunft eine neue Strategie, wenn es um Messe-Events geht: Statt einfach nur die Trailer der Spiele zu zeigen, solle in Zukunft "ausschließlich spielbares Material" präsentiert werden. Und zwar generell, auf allen Messen und Events, die noch auf uns zukommen (via: GamesWirtschaft).

PS4 CUH-2200

Neue PS4-Hardware-Version könnte Hackern einen Riegel vorschieben

Zusätzliche Messe-Auftritte geplant

Neben der Gamescom will Sony noch einige andere Messen im deutschsprachigen Raum besuchen, um den Fans entgegenzukommen. Wer nicht nach Köln kommen kann, erhält die Gelegenheit, Sony-Spiele bei anderen Events auszuprobieren. Es sollen noch weitere Veranstaltungen dazukommen, aber diese hier sind bereits bestätigt:

Gamescom 2018 (Köln, 21. - 25. August)

2018 (Köln, 21. - 25. August) Zurich Game Show 2018 (Zürich, 14. - 16. September)

2018 (Zürich, 14. - 16. September) EGX Berlin 2018 (Berlin, 28. - 30. September)

(Berlin, 28. - 30. September) Game City 2018 (Wien, 19. bis 21. Oktober)

Werdet ihr auf eine der Veranstaltungen gehen?