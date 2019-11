Gears 5-Entwickler sprechen jetzt schon über Gears 6

Gears 5 kam nicht nur bei uns im Test super an, sondern auch international. Kein Wunder also, dass die Entwickler bereits über eine Fortsetzung nachdenken. Gameplayelemente wie Entscheidungen des Spielers und Open-World-Passagen sollen im nächsten Gears nicht nur eine größere Rolle spielen, sondern grundlegend werden.

Der spektakulärste Shooter des Jahres

Gears 5 im Test

Das verriet Design Director Matt Searcy in einem Interview mit Gaming Bolt. Zwar nannte er noch keine konkreten Story-Ideen, ein geplantes Releasefenster oder wollte bestätigen, dass Teil sechs in Entwicklung ist. Pläne in Sachen Spieldesign habe er aber schon, basierend auf dem positiven Feedback der Fans.

"Gears 5 und wie wir über ein Gears-Spiel denken hat sich um einiges weiterentwickelt und auch den Fans hat es gefallen. In Gears 5 ging es vor allem darum, eine Basis für die Zukunft der Serie zu legen, deswegen ist es richtig zu sagen, dass wir auf dieser Basis auch in Zukunft aufbauen wollen."

Das gelte auch für die unterschiedlichen Handlungsstränge und die Entscheidungsfreiheit der Spieler, so Searcy:

"Ein großes Ziel und Säule in Gears 5 waren die Entscheidungen der Spieler, und das ist definitiv etwas, auf das wir in Zukunft aufbauen wollen. "

Klingt, als könnten wir uns auf noch mehr Open World und mehrere mögliche Handlungsstränge einstellen. Hier ist natürlich spannend zu beobachten, wie die Fans auf die Änderungen reagieren. Nicht jeder war über die offene Spielwelt erfreut, weil sie in großen Teilen leer wirkte. Für andere war sie zusammen mit den Entscheidungen der Schritt, den die Serie brauchte, um wieder moderner zu werden.

Was sagt ihr? Altes oder neues Gears?