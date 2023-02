Gehackte Pokémon stürmen Karmesin/Purpur und Fans sind frustriert

Auch Pokémon Karmesin und Purpur bleiben nicht davor verschont: Nutzt ihr die Zaubertauschfunktion, müsst ihr leider damit rechnen, an Bots zu geraten. Die machen Werbung für dubiose Webseiten und beschenken euch mit richtig guten, seltenen, schillernden Pokémon. Die sind oft zu gut, um wahr zu sein – es handelt sich um gehackte Pokémon. Von denen solltet ihr lieber die Finger lassen. Anders sieht es bei sogenannten Klonen oder generierten Pokémon aus.

Pokémon Karmesin/Purpur: Bots und gehackte Pokémon verderben Spaß am Zaubertausch

Das ist der Zaubertausch: Eigentlich könnt ihr mit Hilfe der Online-Funktion und etwas Glück an coole neue Pokémon kommen und gleichzeitig anderen Trainer*innen eine Freude machen. Ihr wählt eines eurer Pokémon zum verschenken aus und bekommt dafür ein anderes Monster von einer anderen Person irgendwo auf der Welt.

Oft bekommt ihr allerdings besonders gute oder seltene Pokémon von Bots, die für irgendeine Webseite werben und deren Titel auch meist im Namen tragen. Im Netz häufen sich jetzt die Berichte über solche Vorkommnisse und Trainer sind entsprechend genervt:

Darum ist das problematisch: Bekommt ihr einfach nur ein geklontes oder generiertes Pokémon, kann das zwar den Spaß am selbst fangen trüben, ist aber nicht weiter schlimm. Bekommt ihr allerdings ein gehacktes Pokémon, wird es kritisch. Die gelten nämlich als illegal und können dazu führen, dass ihr euren kompletten Nintendo-Account verliert.

So erkennt ihr gehackte Pokémon: Habt ihr es mit einem Bot zu tun, könnt ihr ihn meist an der URL im Namen erkennen. Dann ist schon einmal Vorsicht geboten. Das Pokémon ist illegal, wenn es zum Beispiel über Attacken verfügt, die dieses Pokémon gar nicht können sollte oder unmögliche Werte besitzt, die es so eigentlich gar nicht gibt. In der Regel sind es Shinys, entweder auf Level 1 oder Level 100 und oft in speziellen, manchmal sogar unmöglichen Pokébällen.

Vor zwei Jahren wurden so zum Beispiel auch bisher eigentlich unveröffentlichte Pokémon verbreitet:

Früher folgten auch Crashes: Eine ganze Weile konnten diese gehackten Pokémon in Pokémon Schwert und Schild sogar dafür sorgen, dass das Spiel einfach komplett abgestürzt ist. Der Zaubertausch ließ Spiele crashen. In Karmesin und Purpur scheint es bisher allerdings nicht zu Abstürzen zu kommen.

Manche Fans freut's: Wer keinen besonderen Ehrgeiz hat, selbst Shinys zu jagen, freut sich womöglich auch einfach über die coolen Pokémon. Oft bringen sie euch auch noch Meisterbälle oder andere hochstufige Items ein. Solange ihr nur an generierte oder geklonte und keine gehackten Pokémon geratet, solltet ihr auch auf der sicheren Seite sein.

Wie steht ihr zu den Bots, die geklonte oder sogar gehackte Pokémon verschenken? Wie geht ihr mit den Monstern um?