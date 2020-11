Genshin Impact: Neues Banner lässt euch ein Fatui-Mitglied rekrutieren

Genshin Impact steuert auf ein großes Update zu. Schon morgen, am 11. November soll Version 1.1 an den Start gehen. Das Update führt nicht nur neue Story-Elemente ein, sondern auch neue Charaktere. Das bedeutet gleichzeitig, dass auch ein neues Banner hinzukommt, bei dem ihr eure hart verdienten Schicksale in Gebete umsetzen könnt. Mit sehr viel Glück erhaltet ihr dann vielleicht die neue spielbare Figur Tartaglia, die in der deutschsprachigen Fassung als Der Graf bekannt ist.

Was bringt Version 1.1? Das erste richtig große Update für Genshin Impact geht morgen online. Darin erwarten euch neue Figuren, neue Waffen, mehr Handlung und vieles mehr. Auf der offiziellen Webseite von Genshin Impact oder bei den Kolleg*innen von Mein-MMO findet ihr die kompletten Einzelheiten, wir geben euch hier einen kurzen Überblick.

Neue Story-Elemente: Eine ganze Reihe an Missionen kommt frisch ins Spiel, zum Beispiel ein neuer Archontenauftrag, neue Legendenaufträge und zusätzliche Weltaufträge.

Eine ganze Reihe an Missionen kommt frisch ins Spiel, zum Beispiel ein neuer Archontenauftrag, neue Legendenaufträge und zusätzliche Weltaufträge. Neue Figuren: Diona und der Graf Tartaglia kommen direkt ins Spiel, später folgen Xinyan und Zhongli. Das entspricht mehr oder weniger den bisherigen Leaks zu den Charakteren.

Diona und der Graf Tartaglia kommen direkt ins Spiel, später folgen Xinyan und Zhongli. Das entspricht mehr oder weniger den bisherigen Leaks zu den Charakteren. Neue Waffen: Selbstverständlich kommen auch frische Waffen mit dem Update, wie zum Bispiel ein neues 5 Sterne-Zweihandschwert. Der Regenbogenstecher, eine Stangenwaffe, oder das Ketten-des-Diesseits-Schloss folgen.

Selbstverständlich kommen auch frische Waffen mit dem Update, wie zum Bispiel ein neues 5 Sterne-Zweihandschwert. Der Regenbogenstecher, eine Stangenwaffe, oder das Ketten-des-Diesseits-Schloss folgen. Neue Events & Funktionen: Das "Ferne Sterne"-Event startet am 16. November und für Mondstadt sowie Liyue gibt es jetzt das sogenannte Städteansehen. So könnt ihr in bestimmten Regionen euer Ansehen steigern.

Das "Ferne Sterne"-Event startet am 16. November und für Mondstadt sowie Liyue gibt es jetzt das sogenannte Städteansehen. So könnt ihr in bestimmten Regionen euer Ansehen steigern. Quality of Life: Zusätzlich werden haufenweise kleine Verbesserungen eingeführt, unter anderem gibt es mit Version 1.1 die Möglichkeit, andere Spieler*innen zu melden.

Neues Aktionsbanner führt Gebete mit Chance auf den Grafen Tartaglia ein

Wer die bisher verfügbare Story von Genshin Impact bereits gespielt hat, kennt den Grafen bereits. Der Tartaglia (Childe) genannte Typ wirkt einigermaßen mysteriös und gehört eigentlich zu den Fatui. Mit dem Update auf Version 1.1 könnt ihr ihn auch selbst in euer Team aufnehmen. Wenn das Glück mitspielt.

Wer ist Tartaglia? Bei dem Grafen handelt es sich um einen 5 Sterne-Charakter, der auf das Hydro-Element sowie seinen Bogen setzt. Wie das in Aktion aussieht, könnt ihr euch in diesem Gameplay-Trailer ansehen:

Es gibt auch einen richtigen Story-Trailer zur neuen Figur Der Graf. Er stellt den letzten unter den Elf der Fatui dar und ist generell ein eher undurchsichtiger Charakter.

Was steckt noch im Tartaglia-Banner? Das neue Banner hört offiziell auf den Namen "Lebe wohl, winterliche Stadt"und rückt den Grafen in den Mittelpunkt. Gleichzeitig erhöhen sich aber auch die Chancen auf die beiden 4-Sterne-Charaktere Diona (Kryo) und Beidou (Elektro) sowie Ningguang (Geo).

Wann geht's los? Das neue Gebetsbanner ist ab dem Update auf Version 1.1 verfügbar und geht dann bis zum 1. Dezember. Das Update selbst soll ungefähr 5 Stunden in Anspruch nehmen und startet voraussichtlich am 11. November um 6 Uhr morgens mitteleuropäischer Zeit.

Freut ihr euch auf das Update? Welchen Charakter findet ihr am interessantesten?