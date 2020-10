Genshin Impact will, dass ihr euren Geburtstag eintragt & das passiert

Genshin Impact fordert euch direkt zu Beginn des Spiels auf, dass ihr euren Geburtstag eintragt. Oder, genauer gesagt: Eines dieser fürchterlich aufdringlichen roten Ausrufezeichen (die es immer und überall schnellstmöglich zu entfernen gilt) bleibt so lange an Ort und Stelle in eurem Menü stehen, bis ihr im dafür vorgesehen Feld euren Geburtstag eingebt. Ab dann nagt aber natürlich eine schreckliche Ungewissheit an euch: Was passiert bloß am Geburtstag? Wir klären das, damit ihr nicht schummeln müsst.

Was passiert in Genshin Impact an meinem Geburtstag?

Warum das Datum eintragen? Wer nicht innerhalb der letzten paar Wochen Geburtstag hatte, dürfte sich die Frage bereits gestellt haben, was wohl an dem Datum passiert, das ihr als euren Geburtstag eingetragen habt. Dabei spielt es natürlich keine Rolle, ob es wirklich euer Geburtstag ist oder einfach irgendein anderes Datum.

Des Rätsels Lösung: Wenn euer In Game-Geburtstag da ist, bekommt ihr eine Nachricht im Messaging-Menü von Genshin Impact. Diese Nachricht richtet sich an "jemand ganz besonderes" und wird selbstverständlich anlässlich eines "ganz besonderen Tages" verschickt. Zusätzlich enthält sie ein Geschenk, und zwar einen Kuchen.

Geht einfach auf die Nachricht und wählt anschließend die Option einsammeln aus. Anschließend solltet ihr den Geburtstags-"Kuchen für den Reisenden" in eurem Inventar bei den besonders wertvollen Gegenständen (ganz rechts) finden. Ihr könnt ihn "benutzen" und erhaltet dafür dann etwas zerbrechliches Harz, mit dem ihr euer normales Harz auffüllen könnt.

Das Harz stellt Genshin Impacts Stamina-System dar. Ihr braucht es zum Absolvieren von beinahe allen Endgame-Aktivitäten beziehungsweise zum Einsammeln der Belohnungen. Es füllt sich mit der Zeit zwar von selbst auf, das dauert aber ganz schön lang. Entsprechend begehrt und selten ist das zerbrechliche Harz. Aktuell werdet ihr übrigens für absolutes Nichtstun mit Urgestein belohnt.

Mehr zu den einzelnen Währungen von Genshin Impact findet ihr in diesem Gamepro-Artikel:

Das müsst ihr beachten: Ihr könnt euren Geburtstag nur einmal angeben. Das bedeutet, dass ihr euch schon festlegen müsst und nicht nach Belieben mehrmals die Geburtstags-Belohnung einsammeln könnt. Zumindest auf einem Account. Den Punkt findet ihr in eurem Paimon- aka Pausen-Menü links oben neben dem Profilbild und ihr müsst die linke Taste auf dem D-Pad dafür drücken.

Habt ihr geschummelt beim Geburtstag eintragen, noch gar keine Ahnung oder hattet ihr vielleicht einfach wirklich in den letzten Tagen Geburtstag?