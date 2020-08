Genshin Impact - State of Play-Trailer verrät neue Infos zum BotW-Klon

Dass Genshin Impact vor allem optisch an den Switch-Knaller The Legend of Zelda: Breath of the Wild erinnert, haben die ersten Bilder und Gameplay-Trailer des Action-Rollenspiels bereits bewiesen. Auch der jüngste State of Play-Trailer hat uns erneut stark an Links aktuelles Abenteuer erinnert.

Trotzdem unterscheidet sich Genshin Impact natürlich in vielen Punkten deutlich von seinem offensichtlichen Vorbild. Der Titel spielt in der Fantasywelt Teyvat und versetzt euch in die Rolle eines Elementarkriegers bzw. einer -kriegerin. Der Trailer verrät einige Details zum Kampfsystem.

Generell könnt ihr sieben Elemente kontrollieren, darunter Pyro, Hydro und Electro. Die insgesamt 20 Charaktere haben zudem einzigartige Fähigkeiten und können beliebig in einer Vierer-Gruppe zusammengestellt werden. Dadurch sollen sich unterschiedliche Wechselwirkungen ergeben, was auch Auswirkungen auf den Koop-Modus haben wird. Den kompletten Trailer könnt ihr hier sehen:

Der Release von Genshin Impact ist für Herbst 2020 geplant, der Titel erscheint für die PS4, Mobile und den PC.

Mehr zur State of Play

138 3 Mehr zum Thema State of Play - Alle Spiele, Trailer & Higlights des PlayStation-Events

Alle wichtigen Neuigkeiten, Spiele und Trailer der State of Play findet ihr in unserem großen Übersichtsartikel.