Genshin Impact: PS5-Version und Update 1.5 sind da und kommen genau zur richtigen Zeit

Aktuell erscheinen nicht besonders viele Spiele, erst recht nicht für die PS5. Solltet ihr nach etwas Neuem zum Spielen suchen, könnte sich ein Blick auf Genshin Impact lohnen. Der Titel wurde jetzt in einer eigenen Version auch für die PlayStation 5 veröffentlicht und bietet dank dem neuen Update 1.5 auch noch jede Menge frische Inhalte. Dazu gehören neue Charaktere, Waffen, Quests, Gebiete und vieles mehr.

Ihr habt eine PS5, aber nichts zu spielen? Genshin Impact könnte die Lücke füllen

Jetzt auch auf PS5: Nachdem es Genshin Impact lange Zeit nur für die PS4, iOS und Android sowie den PC gab, geht nun auch eine richtige PS5-Fassung an den Start. Die könnt ihr bereits zocken und solltet ihr bereits auf der PS4 angefangen haben, könnt ihr die Daten und eure Fortschritte einfach übernehmen. Die PS5-Version bietet bessere Grafik, schnellere Ladezeiten, 4K-Unterstützung und vieles mehr.

Was ist Genshin Impact? Zunächst wegen seines Aussehens als Zelda Breath of the Wild-Klon verschrien, hat sich Genshin Impact zu einem Überraschungs-Hit entwickelt. Das Gacha-System soll euch zwar das Geld aus der Tasche ziehen, aber die Spielwelt ist wunderschön, riesig und vor allem dicht bepackt mit Dingen, die es zu tun gibt.

Ansonsten verbirgt sich hinter der Anime-Fassade mit all ihren Klischees und übersexualisierten Kindchenschema-Figuren ein sehr spaßiges Action-RPG. Ihr stellt eine Party aus vier verschiedenen Personen zusammen, kombiniert Elemantar-Angriffe gegen diverse Gegner und lootet, was das Zeug hält.

Zusammen mit der PS5-Version wurde auch das große Update 1.5 veröffentlicht. Das bringt wie gewohnt jede Menge neue Inhalte ins Spiel, und zwar kostenlos. Dieses Mal locken vor allem die zwei neuen spielbaren Figuren Eula und Yanfei. Erstere setzt auf Eis und Kryo-Elementarschaden, während Letztere Feuer nutzt.

Gleichzeitig gibt es wieder neue Waffen, neue Artefakte und dieses Mal auch wieder neue Gebiete zu erforschen. Zusätzlich warten neue Events auf euch, neue Monster, neue Elite-Gegner, zusätzliche (Story-)Quests und Hangout-Events. Neue Rezepte, Gadgets, Items und vieles vieles mehr wartet ebenfalls auf euch.

Sämtliche Details zum großen 1.5-Update samt der Patch Notes findet ihr auf der offiziellen MiHoYo-Seite.

Falls ihr noch mehr oder andere Spiele für die PS5 sucht, können wir euch nur wärmstens diese Gamepro-Liste empfehlen:

Wenn ihr wissen wollt, wie sich das PS5-Upgrade für Genshin Impact spielt, bekommt ihr dazu auch heute Abend ab 21 Uhr in unserem Livestream dazu die Gelegenheit. Ann-Kathrin und Mary schauen sich gemeinsam die Neuerungen an und erklären, was sich alles geändert hat.

Auf welche PlayStation-Spiele wartet ihr aktuell sehnsüchtig? Wie findet ihr das Update 1.5 für Genshin Impact?