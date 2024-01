Ubisoft-Entwickler heizt Gerücht um Assassin's Creed-Remake wieder an, das Skull & Bones den Rest geben dürfte

Eine große Stärke von AC 4 Black Flag waren die Seeschlachten.

Ubisoft hat die nächsten Punkte auf der Assassin's Creed-Roadmap bereits abgesteckt. Nachdem erst Ende 2023 AC Mirage und AC Nexus VR erschienen sind, stehen als nächstes AC Codename Red und AC Jade auf dem Plan. Und dann wären da noch einige weitere bestätigte, wie auch unbestätigte Projekte zum Meuchelmörder-Franchise:

Dazu zählt auch das Remake zu Assassin's Creed 4: Black Flag, dessen noch unbestätigte Existenz immer wahrscheinlicher wird.

Ubisoft hat noch ein 'unangekündigtes Assassin's Creed-Projekt' in Arbeit

Ubisoft will bei Assassin's Creed offenbar in die Vollen gehen. Neben völlig neuen Titeln soll auch ein Remake zu Assassin's Creed 4: Black Flag in Arbeit sein. Bestätigt wurde das bislang nicht, aber bereits letztes Jahr haben mutmaßlich vertrauenswürdige Quellen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ubisoft Singapur soll demnach bereits seit 2023 an dem Remake arbeiten.

Dass dem wirklich so sein könnte, lässt jetzt auch die LinkedIn-Seite von Isaac Tan, Lead Cinematic Designer bei Ubisoft Singapur, vermuten. Unter der Rubrik "Berufserfahrung" spricht er von einem "unangekündigten Assassin's Creed-Projekt", an dem er seit letztem Jahr mitarbeitet.

Sowohl das Lead-Studio, als auch der Entwicklungsstart passen zum spekulierten Black Flag-Remake. Zufall? Vermutlich nicht. Eine Bestätigung ist das allerdings noch nicht. Bislang schweigt sich Ubisoft zum Thema AC 4-Remake aus. Das dürfte nicht nur an dem frühen Entwicklungsstatus liegen, sondern auch daran, dass sie sich keine hauseigene Konkurrenz machen wollen.

Warum es übrigens eine grandiose Idee wäre, Black Flag als Remake neu herauszubringen, hat unser Kollege Jonas in einem Video gut zusammengefasst:

Skull & Bones segelt im Schatten von AC 4 Black Flag

Sollte das Remake von Assassin's Creed 4: Black Flag wirklich in Arbeit sein, wäre das eine gute Nachricht für Fans. Gleichzeitig birgt das aber auch ein Risiko für Skull & Bones.

Der Piratentitel, der das Konzept der Schiffskämpfe aus Black Flag in ein eigenes Spiel auslagern wird, hatte während der Entwicklung einige Probleme und musste mehrmals verschoben werden. Am 16. Februar 2024 soll Skull & Bones, das ebenfalls bei Ubisoft Singapur entsteht, nun endlich erscheinen. Leicht wird es das Spiel aber trotzdem nicht haben:

Natürlich würde ein Release des Black Flag-Remakes noch auf sich warten lassen und die Ansätze der beiden Spiele unterscheiden sich bewusst voneinander. Trotzdem dürfte eine aufpolierte Version von einem der besten Assassin's Creed- und Piratenspiele Skull & Bones eher schaden als nützen.

Da Skull & Bones Spieler*innen mit einer Loot-Spirale, den Koop-Elementen und neuen Inhalten langfristig bei Laune halten will, wäre es denkbar, dass beide Spiele an einem bestimmten Zeitpunkt koexistieren. Trifft dann das bereits in den Previews durchscheinende repetitive Gameplay wenige Jahre später auf eine bessere Alternative aus dem gleichen Studio (!), die sogar Landgänge erlaubt, könnte das einem angeschlagenen Skull & Bones den Rest geben.

Würdet ihr euch über ein Remake von Assassin's Creed 4: Black Flag mehr freuen, als über Skull & Bones?