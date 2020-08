Ghost of Tsushima - Fundorte aller Haikus auf der Map

Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Diese Aussage mag meistens wahr sein, aber leider scheinen die Mongolen in Ghost of Tsushima von diesem Sprichwort erstaunlich wenig zu halten. Daher bleibt Jin doch meistens nur der Griff zum Katana.

Trotzdem solltet ihr die Nebenaktivität, bei der ihr aus festen Satzbausteinen klassische japanische Gedichte zusammen bastelt, nicht ignorieren. Sie trägt sehr viel zur Atmosphäre des Spiels bei und verrät viel über Jins innere Zerrissenheit zwischen Pflicht, Tradition, Ehre und der pragmatischen Herangehensweise des Geistes. Und falls euch das zu wenig sein sollte, gibt es noch andere Belohnungen.

Was bringt die Suche nach den Haikus?

Zum einen braucht ihr die Haikus für die silberne Playstation-Trophäe Körper, Geist und Seele, für die ihr neben allen Quellen, Bambusständen und Inari-Schreinen auch eure Gedichtsammlung vervollständigen müsst.

Hier findet ihr Hilfe bei den Bambussränden und den Inari-Schreinen:

Zum anderen erhaltet ihr für den Abschluss eines jeden Haikus ein spezielles Bandana, in dessen Beschreibung euer Werk verewigt wird. Wenn ihr es also darauf anlegt alle Kleidungsstücke zu sammeln, werdet ihr um einen Ausflug in die japanische Dichtung nicht herum kommen.

16 oder 19 Haikus? Falls ihr euch fragen solltet, warum dieser Guide nur 16 Haikus aufzählt, in der Sammlung aber 19 stehen, dann keine Sorge. Die 3 fehlenden Gedichte verfasst ihr innerhalb der Hauptstory und könnt sie daher nicht verpassen.

Alle Haikus in Izuhara

Im 1. Akt des Spiels findet ihr die ersten 8 Haikus.

1. Hiyoshi-Haiku: Ihr findet den Ort, wenn ihr vom Hiyoshi-Heilbad aus der Straße zu Sensei Ishikawas Dojo folgt.

Ihr findet den Ort, wenn ihr vom Hiyoshi-Heilbad aus der Straße zu Sensei Ishikawas Dojo folgt. 2. Ariake-Haiku: In der Mitte des Izuhara Sees, in der Mitte der Karte.

In der Mitte des Izuhara Sees, in der Mitte der Karte. 3. Azamo-Haiku: Dieses Haiku befindet sich südöstlich des Kuta-Grasslandes. Reist am besten zur Kuta-Flussbrücke, überquert die Brücke, und folgt dem Fluss in Richtung Meer.

Dieses Haiku befindet sich südöstlich des Kuta-Grasslandes. Reist am besten zur Kuta-Flussbrücke, überquert die Brücke, und folgt dem Fluss in Richtung Meer. 4. Tsutsu-Haiku: Westlich des Kunehama-Sees und südwestlich der Verbanntenklippe. Das Haiku ist an der Küste.

Westlich des Kunehama-Sees und südwestlich der Verbanntenklippe. Das Haiku ist an der Küste. 5. Komatsu-Haiku: Folgt dem Fluss, der an der Schmiede von Komatsu vorbeifließt, nach Westen. Kurz bevor der Fluss ins Meer mündet gibt es zwei kleine Wasserfälle. Dahinter findet ihr das Haiku.

Folgt dem Fluss, der an der Schmiede von Komatsu vorbeifließt, nach Westen. Kurz bevor der Fluss ins Meer mündet gibt es zwei kleine Wasserfälle. Dahinter findet ihr das Haiku. 6. Kashine-Haiku: Westlich von Shigenoris Gipfel und südöstlich der zerstörten Werft. Ihr findet das Haiku direkt neben einer Säule der Ehre, auf einem kleinen Hügel.

Westlich von Shigenoris Gipfel und südöstlich der zerstörten Werft. Ihr findet das Haiku direkt neben einer Säule der Ehre, auf einem kleinen Hügel. 7. Komoda-Haiku: Reist von Komoda aus nach Westen zu den Jungwolf-Fällen. Das Haiku ist oberhalb am Wasserfall.

Reist von Komoda aus nach Westen zu den Jungwolf-Fällen. Das Haiku ist oberhalb am Wasserfall. 8. Hiyoshi-Haiku (2): Ihr findet das Haiku an Kukais Fällen, oberhalb der östlichen Wasserfälle.

Alle Haikus in Toyotama

Ab dem 2. Akt des Spiels könnt ihr weitere 5 Haikus entdecken.

9. Akashima-Haiku: Östlich des Ijima-Gehöfts fließen zwei Flüsse ins Meer und bilden dabei ein kleines Flussdelta. Neben allerlei anderen Sammelobjekten findet ihr hier auch ein Haiku.

Östlich des Ijima-Gehöfts fließen zwei Flüsse ins Meer und bilden dabei ein kleines Flussdelta. Neben allerlei anderen Sammelobjekten findet ihr hier auch ein Haiku. 10. Umugi-Haiku: Mitten im Feld der roten Spinnenlilien. Am einfachsten findet ihr das Haiku, wenn ihr auf den Schriftzug achtet. Es ist genau bei dem "o" von "roten".

Mitten im Feld der roten Spinnenlilien. Am einfachsten findet ihr das Haiku, wenn ihr auf den Schriftzug achtet. Es ist genau bei dem "o" von "roten". 11. Otsuna-Haiku: Flüsse und das Meer scheinen wirklich inspirierend zu sein. Kurz bevor der Fluss an der Musashi-Küste ins Meer fließt findet ihr ein weiteres Haiku.

Flüsse und das Meer scheinen wirklich inspirierend zu sein. Kurz bevor der Fluss an der Musashi-Küste ins Meer fließt findet ihr ein weiteres Haiku. 12. Kushi-Haiku: Und wieder liegt ein Haiku direkt am Wasser. Diesmal am Fluss, genau auf halber Strecke zwischen den Orten Kleiner Mönchsteich und Benkeis Fällen.

Und wieder liegt ein Haiku direkt am Wasser. Diesmal am Fluss, genau auf halber Strecke zwischen den Orten Kleiner Mönchsteich und Benkeis Fällen. 13. Kubara-Haiku: Nördlich des Omi-Sees findet ihr einen kleinen Teich. Dort ist das letzte Haiku von Toyotama.

Alle Haikus in Kamiagata

Im 3. Akt gibt es wie immer am wenigsten Sammelobjekte. Lediglich 3 Haikus warten in der eisigen Einöde auf euch.

14. Kin-Haiku: Nordöstlich von Kin, an einer Klippe oberhalb der Straße.

Nordöstlich von Kin, an einer Klippe oberhalb der Straße. 15. Sago-Haiku: Westlich der Mühle von Sago, direkt an der Küste.

Westlich der Mühle von Sago, direkt an der Küste. 16. Jogaku-Haiku: Das letzte Haiku ist am nördlichsten Punkt der Insel, an der Walfänger Küste.

Habt ihr euch bei euren Haikus auch ja Mühe gegeben?