Ghost of Tsushima - Fundorte aller Bambusstände

Eine der zahlreichen Nebenaktivitäten in Ghost of Tsushima sind die Bambusstände. In einem Minispiel zerschlagt ihr in drei Runden eine Reihe von Bambusrohren. Dafür müsst ihr in schneller Folge Tastenkombinationen eingeben, die mit jeder Runde länger werden. Das sieht nicht nur cool aus, sondern hat auch einen praktischen Nutzen. Daher verraten wir euch wo ihr die 16 Bambusstände findet und eine besondere Maske abstauben könnt.

Was bringt mir die Suche? Die Bambusstände erweitern eure wichtigste Ressource in Ghost of Tsushima: eure Entschlossenheit. Habt ihr genug Bambus zerteilt, erweitert sie sich um einen zusätzlichen Punkt. Mit Entschlossenheit aktiviert ihr Jins mächtigste Techniken im Kampf oder heilt den Samurai, falls die letzte perfekte Parade doch etwas zu spät kam. Kommt es zum Äußersten, könnt ihr euch mit Entschlossenheit sogar Wiederbeleben.

Eine "affenstarke" Belohnung

Habt ihr alle 16 Bambusstände abgeschlossen, erhaltet ihr eine spezielle Maske für Jin. Der Bote des heiligen Berges hat zwar keine besonderen Kräfte, sieht aber fantastisch aus, wenn ihr damit affengleich über die Dächer der Mongolen turnt.

Woran erkennt ihr die Bambusstände

Die meisten Bambusstände sind direkt in Städten zu finden, oder zumindest an anderen sehr auffälligen Orten, wie den Leuchttürmen. Achtet auf hohe weiße Flaggen, die neben jedem der Stände zu finden sind, oder auf die goldenen Vögel, die euch auf direktem Wege hinführen, sobald ihr in der Nähe seid.

Alternativ gib es eine Technik in der Samurai-Kategorie unter Erkundung, mit deren Hilfe ihr die euch fehlenden Sammelobjekte mit Hilfe des Windes aufspüren könnt.

Mögliche Probleme mit den Bambusständen

Manche Bambusstände lassen sich vielleicht nicht aktivieren. Das liegt daran, dass ihr die zugehörige Stadt oder das Dorf erst von den Mongolen befreien müsst. Einige Stände sind zudem an die Story gebunden. Wenn ihr also einen Bambusstand entdeckt, dieser aber nicht funktioniert, schließt Haupt- und Nebenstorys in dem jeweiligen Gebiet ab.

Probleme mit der Schnelligkeit? Falls euch die Bambusstände mit ihren schnellen Eingaben Probleme bereiten, gibt euch das Spiel die Möglichkeit den Schwierigkeitsgrad zu reduzieren. Geht bei den Optionen auf Barrierefreiheit und aktiviert die Vereinfachte Steuerung. Dann habt ihr sehr viel mehr Zeit für die Tastenkombinationen.

Die Bambusstände von Izuhara

Im 1. Akt könnt ihr 7 Bambusstände finden.

1. Azamo-Bambusstand

Ihr findet den Stand in der Azamo-Bucht neben einem Schrein im Osten des Dorfes.

2. Tsutsu-Bambusstand

Direkt am Fluss an der Bewachsenen Biegung. Orientiert euch am Schriftzug auf der Karte. Direkt nördlich des "s" in "Bewachsene".

3. Ariake-Bambusstand

Südlich von Hourens Weide, auf der anderen Seite des Flusses. Er steht zwischen einem großen Gebäude und einem Lagerfeuer.

4. Komatsu-Bambusstand

Am südwestlichen Ende der Schmiede von Komatsu gibt es einen Mönch, bei dem ihr eure gesammelten Flaggen gegen neue Sattel eintauschen könnt. Der Bambusstand ist direkt neben seinem Haus.

5. Hiyoshi-Bambusstand

Der Bambusstand begegnet euch, wenn ihr dem gewundenen Pfad durch das Hiyoshi-Heilbad folgt. Ihr könnt von hier aus Sensei Ishikawas Dojo auf der Klippe sehen.

6. Kashine-Bambusstand

Westlich des Wandererpasses und südöstlich von Komoda findet ihr den "Weiße Farbe"-Händler. Direkt vor seinem Laden steht der Bambusstand.

7. Komoda-Bambusstand

Folgt der Hauptstraße, nachdem ihr Komoda befreit habt. Der Bambusstand liegt im Schatten eines Wachturms, versteckt hinter einem Holzwall.

Die Bambusstände von Toyotama

6 Bambusstände warten im 2. Akt auf Jins Katana.

8. Akashima-Bambusstand

Nordöstlich von Fort Ito. Dort findet ihr den Bambusstand im Schatten des Akashima-Leuchturms.

9. Umugi-Bambusstand

An der Küste, direkt nordwestlich der Umugi-Bucht.

10. Yarikawa-Bambusstand

An einer Klippe in der Yarikawa-Festung. Der Bambusstand ist hinter dem Gebäude, an dem ihr zum ersten Mal den Fürsten von Yarikawa trefft.

11. Kushi-Bambusstand

Auf einer Klippe mit Meeresblick bei Benkeis Fällen. Ein Wachturm steht direkt daneben.

12. Kubara-Bambusstand

Nördlich von Fürst Shimuras Lager. Der Stand ist auf einem Hügel, direkt neben einem weiteren Wachturm.

13. Otsuna-Bambusstand

Nördlich von Omi, hinter einem Schrein findet ihr den letzten Bambusstand von Toyotama.

Die Bambusstände von Kamiagata

Wie bei allen anderen Sammelobjekten findet ihr im 3. Akt des Spiels die wenigsten. Nur 3 Bambusstände verstecken sich im hohen Norden.

14 "Endloser Wald"-Bambusstand

Reitet vom Kin-Heiligtum aus nach Osten. Der Stand befindet sich neben einem kleinen Gebäude vor dem Kin-Leuchturm.

15. Kin-Bambusstand

Auf der kleinen Insel, nördlich des Kin-Heiligtums.

16. Sago-Bambusstand

Auf halbem Weg zwischen dem Kin-Heiligtum und der Mühle von Sago seht ihr einen Wachturm auf einem Hügel. Der letzte Bambusstand steht direkt daneben.

Weitere Guides und Artikel zu Ghost of Tsushima

Hier auf GamePro.de findet ihr noch viele weitere Hilfen zum PS4-Exclusive. Darunter:

Fall ihr euch für die historischen Hintergründe zu Ghost of Tsushima interessiert, haben wir ebenfalls ein paar interessante Artikel für euch. Hier erfahrt ihr mehr über die Samurai-Krieger, hier mehr über die Insel Tsushima und wollt ihr mehr über den wahren Kern der fiktiven Geschichte erfahren, könnt ihr das bei uns ebenfalls.

Wir hoffen, der Guide war euch eine große Hilfe. Habt ihr noch Anmerkungen, weitere Tipps, dann schreibt sie gerne in die Kommentare.