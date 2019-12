Ghost of Tsushima verschenkt schickes Gratis-Theme: So bekommt ihr es

Egal, ob ihr Weihnachten feiert oder nicht, Sucker Punch Productions hat ein erstes Geschenk für euch! Via Twitter kündigten die Entwickler ein kostenloses PS4 Dynamic Theme im Look ihres neuen PlayStation-Exklusivtitels Ghost of Tsushima an

So bekommt ihr das Theme

Um eure PS4 mit dem brandneuen Theme aufzuhübschen, müsst ihr einfach in den Store gehen und dort den für eure Region zutreffenden Code einlösen. Das könnt ihr entweder über eure PS4 direkt machen oder über den Browser, solltet ihr über die Feiertage unterwegs sein und eure Konsole Zuhause gelassen haben.

Für Europa ist der Code: 38BE-G6N8-L93A

Hier die Codes für Länder außerhalb von Europa:

Amerika: BEFB-AMNR-R4F6

AU/NZ/Russland/Naher Osten/Afrika/Indien: 38BE-G6N8-L93A

Japan: N4TK-59NH-2LH3

Korea: EM56-NTNC-EHX8

andere asiatische Länder: DHLN-HANF-F6LH

Bis wann ist das Theme kostenlos erhältlich? Die Codes für das Gratis-Theme sind bis zum 31. Januar 2020 gültig.

Wie ändere ich mein PS4-Theme? Geht einfach über die Einstellungen und dann zu "Design auswählen". Dort erscheint dann das dynamische Theme für Ghost of Tsushima und ihr könnt es ganz einfach Via Knopfdruck einrichten.

