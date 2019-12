Eines der großen Highlights der diesjährigen Game Awards war der lange Ghost of Tsushima-Trailer, der uns endlich wieder mehr über das kommende Open World-Samurai-Abenteuer von Sucker Punch verraten hat. Wir wissen zwar, dass Ghost of Tsushima auf einem Open World-artigen Konzept basiert, doch anhand der bisherigen Trailer ist es schwer abzuschätzen, wie groß das PS4-Exclusive am Ende sein wird.

Ghost of Tsushima wird "groß (und zwar wirklich groß)"

Offenbar sehr groß, wenn wir uns anhören, was Communications Manager Andrew Goldfarb zu sagen hat. Der hat sich im Anschluss an den Trailer-Reveal an den offiziellen PlayStation.Blog gewandt und dort recht deutlich betont, wie groß Ghost of Tsushima werden soll.

"[...] Ghost of Tsushima ist riesig - das größte Spiel, das Sucker Punch je gemacht hat und zwar mit Abstand. Unsere Traiiler beinhalten ein paar Ausblicke auf die dynamische, vilefältige Open World, die ihr erkunden werdet. Aber wir habe gerade einmal an der Oberfläche gekratzt."

Bislang lag der Marketing-Fokus von Ghost of Tsushima auf den Charakteren und die Atmosphäre der Spielwelt. Wie es aussieht, wird Sucker Punch aber auch in Sachen Umfang auf den Putz hauen wollen. Zwar gab es schon Szenen zu sehen, in denen Protagonist Jin auf seinem Pferd durch die Landschaft reiten, aber wie weitläufig die Regionen sind, wissen wir noch nicht.

Ähnliches gilt für mögliche Städte und Dörfer, also das konzentrierte Zusammenleben vieler Menschen. Werden wir auch lebendige Märkte aus dem feudalen Japan besuchen? Das erfahren wir wohl erst im Sommer 2020, wenn Ghost of Tsushima exklusiv für PS4 erscheint.

