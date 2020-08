Manchmal weiß man vor einem Kauf eines Spiels nicht, welche Edition sich für einen lohnt. Für alle, die sich bei Ghost of Tsushima für die Standard Edition entschieden haben, sich nachträglich aber die Inhalte der Digital Deluxe Edition wünschen, gibt es eine einfache Lösung. Im PlayStation Store gibt es jetzt das "Ghost of Tsushima Digital Deluxe"-Upgrade zu kaufen, das eure Standard Edition aufwertet.

Kostenpflichtiges Digital Deluxe-Upgrade für die Standard Edition verfügbar

Das Digital Deluxe-Upgrade fügt eurer Standard Edition die zusätzlichen Inhalte der Digital Deluxe Edition hinzu. Neben einer 45-minütigen Dokumentation mit Kommentaren des Directors, gibt es einige digitale Extras. Mit dem Upgrade erhaltet ihr folgende Inhalte:

Kommentar des Directors : Einblicke in die Welt und wahren Begebenheiten von Ghost of Tsushima (in Zusammenarbeit mit einem japanischen Historiker)

: Einblicke in die Welt und wahren Begebenheiten von Ghost of Tsushima (in Zusammenarbeit mit einem japanischen Historiker) digitales Mini-Artbook von Dark Horse

von Dark Horse Technikpunkt

Talisman der Gunst von Hachimans

der Gunst von Hachimans Skin-Set "Held von Tsushima": Goldene Maske, Rüstung, Schwert-Kit, Pferd, Sattel

"Held von Tsushima": Goldene Maske, Rüstung, Schwert-Kit, Pferd, Sattel Design "Ghost of Tsushima-Samurai"

Hinweis zum Pferd aus dem Skin-Set: Es wird im PS Store darauf hingewiesen, dass das Digital-Deluxe-Pferd eventuell nur in einem neuen Spielstand ausgewählt werden kann, wenn das Upgrade gekauft wurde, nachdem Ghost of Tsushima bereits gespielt wurde.

Passend zur neuen Upgrade-Möglichkeit gewährt uns ein Video einen kurzen Einblick in den Kommentar des Directors:

Das Digital Deluxe-Upgrade ist 22,11 GB groß und kostet 10,99 Euro. Die Standard Edition plus das nachträgliche Upgrade sind damit rund einen Euro teurer, als die Digital Deluxe Edition von Ghost of Tsushima. Das Action-Adventure von Sucker Punch ist seit dem 17. Juli erhältlich und der letzte große Exklusivtitel für die PS4. Wie es mit einer möglichen PS5-Version aussieht, lest ihr hier:

