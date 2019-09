Ghost of Tsushima ist so schön, dass Sony-Chef nicht weiterspielen kann

Es ist schon etwas länger her, dass wir Neuigkeiten zu Ghost of Tsushima erfahren haben. Das PS4-exklusive Action-Adventure taucht in das feudale Japan ein und setzt deswegen auf einen sehr authentischen aber auch atmosphärischen Grafikstil. Und eben dieser Stil scheint es SIE Worldwide Studios-Chef Shuhei Yoshida schwer angetan zu haben.

Ghost of Tshushimas Grafik soll "überwältigend" sein

Im Gespräch mit dem japanischen Famitsu-Magazin (via WCCFtech), betonte Yoshida, der für alle First Party-Studios von Sony verantwortlich ist, dass Ghost of Tsushima ihn schwer beeindruckt hat. Das liegt nicht zuletzt an der Grafik, die sogar so umwerfend sein soll, dass er nicht mehr weiterspielen konnte.

"Auch Ghost of Tsushima ist großartig. Ich bin vollkommen überwältigt von der Grafik. Wenn ich es spiele, dann ist es derart schön, dass meine Hände aufhören zu funktionieren."

Laut Yoshida seien die japanischen Landschaften im Spiel sogar noch hübscher als im echten Leben. Es ist immer so eine Sache mit Übersetzungen von japanischen Interviews, aber die Vorstellung, dass Yoshidas Hände vor lauter Grafikpracht derart zu zittern anfangen, dass er nicht weiterspielen kann, klingt sehr lustig in meinem Kopf.

Wann gibt es Neuigkeiten zum Samurai-Spiel?

Wie gut Ghost of Tsushima am Ende aber wirklich aussieht, erfahren wir wohl erst, wenn die Entwickler von Sucker Punch aktuelles Material veröffentlichen. Vielleicht ist das ja schon nächste Woche soweit, denn Sony hat einen neuen State of Play-Stream angekündigt, der auch Neuigkeiten zu den Worldwide Studios liefern soll.

Dauert es noch bis zum Release? Im April suchte das Studio noch nach einem neuen Narrative Writer, also einem Mitarbeiter, der für Story und Dialoge verantwortlich sein soll. Damals machten sich viele Fans Sorgen, dass dies bedeuten könnte, Ghost of Tsushima sei gar nicht so weit fortgeschritten, wie wir vielleicht denken.

Was erwartet ihr eigentlich von Ghost of Tsushima?