Ghost of Tsushima soll "bestes Spiel seiner Klasse" werden, sagen Macher

Ghost of Tsushima soll den Entwicklern zufolge Klassenbester werden. Offenbar strebt Sucker Punch danach, mit dem Open World-Titel echtes Spiel-des-Jahres-Material abzuliefern. Zumindest klingt eine neue Stellenausschreibung des Studios schwer danach. Darin ist die Rede vom "besten Spiel seiner Klasse" und davon, dass neue Leute dabei helfen sollen, das volle Potential des Samurai-Spiels zu entfalten.

Sucker Punch will mit Ghost of Tsushima offenbar nicht kleckern, sondern klotzen

Keine Angst vor großen Worten: Sucker Punch scheut offenbar weder Kosten noch Mühen – und auch keine großen Gesten. In einer neuen Stellenausschreibung des Ghost of Tsushima-Entwicklers heißt es, dass der Open World-Titel "das beste AAA-Spiel seiner Klasse für die PlayStation-Konsole" werden soll.

Worum geht's? Um das zu erreichen, sucht das Studio einen QA-Manager, der sich nicht nur ums Fixen von Bugs kümmert. Stattdessen stehe auch die "Spielererfahrung, immersives Storytelling, und Spaß beim Spielen haben" im Mittelpunkt. So solle sichergestellt werden, dass Ghost of Tsushima sein "volles Potential" entfaltet.

Wann kommt Ghost of Tsushima?

Wahrscheinlich 2020. Ghost of Tsushima wirft seine Schatten voraus, aber bisher gibt es nur wenig von dem Spiel zu sehen. Die Entwickler hüllen sich aber immer noch mehr oder weniger in Schweigen und suchen viele neue Leute. Darum könnte die Arbeit am PS4-Spiel weniger weit fortgeschritten sein, als viele Fans hoffen.

Auch für die PS5? Ghost of Tsushima soll definitiv noch für die PS4 erscheinen. Zumindest wurde das Spiel als Exklusivtitel für Sonys aktuelle Konsole angekündigt. Gut denkbar wäre aber auch ein Cross Gen-Launch und damit eine PS5-Version.

Glaubt ihr, Ghost of Tsushima erscheint für PS4 & PS5 und hat das Zeug zum Spiel des Jahres?