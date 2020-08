Ghost of Tsushima-Spieler zeigt, wie er mit Katana-Controller kämpft

Für die PS2 erschien im Jahr 2004 ein ganz besonderer Controller. Dieser sieht aus wie ein Katana. Entwickelt wurde das Steuergerät für das Spiel Onimusha. Youtuber "Super Louis 64 - Controller Bender" dachte sich daher, warum nicht mit diesem Katana-Controller Ghost of Tsushima spielen?

Spiele mal anders steuern: Super Louis 64 ist bekannt dafür, sich kuriose Methoden auszudenken, mit denen er Spiele steuern kann. Für Super Mario 64 etwa baute er ein Trampolin so um, dass er damit seine Bewegungen wie Sprünge ins Spiel übertragen konnte. Dark Souls spielte er sogar mit echten Bananen.

Eine authentische Steuerungs-Möglichkeit

Schwert anstatt DualShock4: Nun nahm sich Super Louis 64 den Katana-Controller von Onimusha zur Brust. Da das Gerät aber eigentlich für die PS3 entwickelt wurde, musste er es entsprechend anpassen. Mit seinen Modifikationen und jeder Menge Zeit und Geduld konnte er den Controller aber tatsächlich in Ghost of Tsushima einsetzen.

Im oberen Video sehen wir, wie er das Action-Adventure damit meistert. In den Standoffs zieht er den Katana-Controller wie ein Schwert aus der Scheide und seine Bewegungen mit der Waffe werden ins Spiel übertragen. Super Louis 64 erklärt sogar, dass es so großen Spaß macht, Ghost of Tsushima auf diese Weise zu spielen, dass er den Titel nicht mehr mit einem regulären Dualshock 4 erleben möchte.

Wie genau er beim Modden des Controller vorgegangen ist und wie er die einzelnen Tasten so belegt hat, dass er angenehm steuern kann, könnt ihr ebenfalls im Video sehen.

Was haltet ihr von dieser Methode, Ghost of Tsushima zu spielen? Könntet ihr euch vorstellen, ebenfalls so einen Katana-Controller zu verwenden?