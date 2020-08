Ghost of Tsushima-Streichelversuch endet in witzigem Kuh-Chaos

Ghost of Tsushima funktioniert als Samurai-Simulator und Erfüllung vieler Träume ganz hervorragend. In manch anderer Hinsicht wirkt das Spiel ab und an allerdings etwas unfreiwillig komisch. Da fallen NPCs von Treppen-Absätzen oder Jin wird beim entspannten Baden in heißen Quellen von lästigen Gegnern behelligt. Am besten von all den kleinen Kuriositäten ist allerdings diese hier, bei der leider eine Kuh zu Schaden gekommen ist.

Wieso ihr in Ghost of Tsushima vielleicht lieber nicht versuchen solltet, Kühe zu streicheln

Sie könnten so enden wie diese hier. Eigentlich wollte der Jin in diesem GoT-Spiel nur tierlieb sein und eine Kuh streicheln. Was er damit auslösen würde, konnte ja keiner ahnen.

Die arme Kuh lässt sich jedenfalls überhaupt nicht streicheln, sondern will lieber die Flucht ergreifen. Aber auch das klappt nicht so richtig. Zunächst trabt das arme Tier auf der Stelle, und weil es sich offenbar nicht anders zu helfen weiß, nimmt es dann in eine völlig falsche Richtung Reißaus: Ins Feuer.

Der Ghost of Tsushima-Fan öffnet zunächst hilflos das Menü, aber auch das bringt nichts. Das Kind ist schon in den Brunnen gefallen beziehungsweise die Kuh längst in Flammen aufgegangen. Das lässt sich nun leider nicht mehr ändern.

Aber eine Sache scheint sicher zu sein: Es war nicht nur das erste, sondern auch das letzte Mal, dass dieser Ghost of Tsushima-Spieler versucht hat, als Jin im Spiel eine Kuh zu streicheln, wie er auf Reddit schreibt.

