Spieler zockt Ghost of Tsushima auf PC, entdeckt danach ein 280GB großes Textdokument auf seinem Rechner

Gerade am PC gibt es immer wieder Phänomene, die man kaum erklären kann. Das XXL-Textdokument dieses Ghost of Tsushima-Spielers gehört definitiv dazu.

Jonas Herrmann
01.12.2025 | 18:00 Uhr

Bei dieser Geschichte staunt auch Jin Sakai nicht schlecht.

Neben den vergleichsweise günstigen Anschaffungskosten ist es definitiv auch die einfachere Bedienung, die für Spiele-Konsolen spricht. Der PC bietet in vielen Fällen mehr Möglichkeiten, aber das gilt eben auch für unvorhergesehene Probleme.

Ein solches entstand auch bei einem Spieler, der die PC-Version von Ghost of Tsushima gespielt hat und hinterher ein massives Textdokument auf seinem Rechner fand.

Letztes Update am 01. Dezember 2025: Dieser Artikel ist bereits in einer früheren Version erschienen. Wir haben die aktuelle Sachlage noch einmal für euch überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Das steckt hinter dem Textdokument mit 280GB

Die Geschichte hat der Tech-YouTuber UFD Tech im letzten Jahr auf seinem Kanal geteilt. In einem Short-Video erzählt er von einem Spieler, der Ghost of Tsushima auf dem PC gespielt hat. Das Spiel belegt auf dem PC etwa 75 GB Speicherplatz. Trotzdem war die Festplatte des Spielers plötzlich voll. Nach einer kurzen Suche war der Grund gefunden: ein massives Textdokument mit über 280GB!

Das Video könnt ihr euch hier anschauen:

Bei dem Dokument handelt es sich um ein Crash File von Ghost of Tsushima. Laut dem Spieler lief der Titel aber problemlos und flüssig. Der YouTuber rechnet kurz vor, wie absurd die Datei tatsächlich ist.

Ein Textdokument mit 1GB besteht demnach aus etwa 166 Millionen Wörtern. Um auf 280,9GB zu kommen, müsste die Datei also mehr als 46,5 Billionen Wörter enthalten.

Eine Erklärung dafür gibt es nicht und der YouTuber fasst es ganz simpel zusammen:

"Manche Dinge ergeben einfach überhaupt keinen Sinn. Spielt es einfach auf PlayStation."

Die Geschichte ist natürlich zum Schmunzeln, Fans des ehemaligen PS-Exclusives hatten 2025 zudem noch einen weiteren Grund zur Freude. Da erschien nämlich der Nachfolger Ghost of Yotei, der ebenfalls richtig gut gelungen ist.

Das Testvideo zu Ghost of Yotei könnt ihr euch hier anschauen:

Video starten 13:44 Ghost of Yōtei ist das nächste Open-World-Highlight - mit einem Haken

Jin Sakai, der Held des ersten Teils, wird dabei vorerst in den Ruhestand geschickt. Ghost of Yotei spielt nämlich knapp 300 Jahre nach den Ereignissen auf Tushima und präsentiert folgerichtig auch eine neue Hauptfigur. Der neue Geist trägt den Namen Atsu.

Freut ihr euch auf Ghost of Yotei? Oder hättet ihr euch ein Ghost of Tsushima 2 gewünscht?

zu den Kommentaren (17)
Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima

Genre: Action

Release: 16.05.2024 (PC), 17.07.2020 (PS4), 20.08.2021 (PS5)

