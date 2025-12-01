Neuer Pokémon Gen 10-Leak zeigt erste Map zu Winds + Waves - wenn auch nur grob nachgezeichnet

Die Map des womöglich Winds & Waves genannten Gen 10-Pokémonteils könnte ein Inselreich werden.

Durch einen großen Pokémon-Leak wissen wir wahrscheinlich schon eine ganze Menge über den kommenden Teil. Angeblich soll der Gen 10-Ableger Pokémon Winds & Waves oder ähnlich heißen. Jetzt gibt es einen weiteren Leak, der zwar nur eine extrem grob handgemalte Map zeigt, aber trotzdem spannend ist.

Die 10. Pokémon-Generation spielt offenbar in einer Inselwelt

Centro Leaks hat bereits in der Vergangenheit immer wieder Informationen zu kommenden Pokémon-Spielen geleakt und auch zum wahrscheinlich 2026 erscheinenden Gen 10-Teil bereits jede Menge rausgehauen. Jetzt gibt es auch noch eine Map, oder zumindest eine Annäherung daran.

1:30 Pokémon-Legenden: Z-A – Mega-Dimension stellt das neue Mega-Zeraora vor

Autoplay

Auf dieser Map sind nur ganz grob selbst hingekritzelte Inseln zu sehen. Aber trotzdem lässt sich schon einiges daraus ziehen. Offenbar bekommen wir es mit einer Welt voller unterschiedlich großer Inseln zu tun. Dass die Spielwelt von Winds & Waves (oder wie der Titel dann letztlich wirklich heißt) an Südostasien und Indonesien angelehnt ist, könnte also tatsächlich stimmen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Hier sind auf den ersten Blick vier größere Inseln und 12 kleinere zu sehen. In der Mitte des Archipels gibt es wohl mindestens 2 Inseln mit Vulkanen, im Südwesten existiert anscheinend eine mit trockenerem Wüstenklima und im Nordosten erwartet uns eine bergige Insel.

Aber dabei gilt es zu beachten, dass hier eventuell noch viele kleinere Inseln fehlen sollen. Laut einer früheren Centro Leaks-Aussage gibt es in dieser Gen 10-Spielwelt um die 30 Inseln.

Zwischenzeitlich hieß es in einem anderen Leak, dass allerdings auch geplant sei, schier unendliche Weiten erkunden zu können, weil die Map immer wieder neu und prozedural generiert werden könnte. Eventuell funktioniert das aber auch nur in einem abgegrenzten Bereich und ähnlich wie bei Pokémon Rubin, Saphir und Smaragd.

Wie die ganzen Inseln in Pokémon Winds & Waves dann bereist werden können, steht aktuell noch in den Sternen. Gut denkbar wäre aber natürlich, dass Entwicklerstudio Game Freak dem Routen-basierten Design treu bleibt. Dann könnte die Erkundung zunächst relativ linear ablaufen, um dann nach und nach geöffnet zu werden – beispielsweise dadurch, dass wir Segeln und Fliegen oder ähnliches freischalten.

Wann kommt das nächste Pokémon-Spiel der 10. Generation?

Das steht offiziell noch nicht fest. Gerüchten, Spekulationen und Leaks zufolge dürfte es aber nächstes Jahr, also 2026 soweit sein. Das würde zumindest gut zum bisherigen Release-Rhythmus der Pokémon-Titel passen. Eine Ankündigung erfolgt dann eventuell beim nächsten Pokémon-Tag, der traditionell immer am 27. Februar gefeiert wird. Der Termin könnte dann im Herbst oder Winter 2026 liegen.

Wie findet ihr den kuriosen Ausblick auf das mögliche Map-Design des Gen 10-Pokémonspiels?