Darum solltet ihr gerade jetzt Ghost of Yōtei spielen!

Das heiß ersehnte Open-World-Epos im Geiste des Samurai-Hit Ghost of Tsushima kam schon Anfang Oktober auf den Markt, doch jetzt zeigt Ghost of Yōtei, was wirklich drinsteckt.

Seit dem Launch wurde stetig weiter am Spiel gearbeitet und das Ergebnis kann sich sehen lassen. In mehreren Updates räumten Bugfixes nervige Blocker aus dem Weg und Quality-of-Life-Tweaks machten Kämpfe, Erkundung sowie den populären Fotomodus spürbar besser.

Das Ergebnis ist ein rundes und immersives Spielerlebnis, das dieses „Nur noch eine Mission“-Gefühl erzeugt und euch so ganze Wochenenden im virtuellen Japan der Edo-Zeit verbringen lässt.

Werdet jetzt zum Rachegeist - Ghost of Yōtei ist besser als je zuvor

Für alle Fans des mittelalterlichen Japan, Freunde von Ghost of Tsushima oder einfach Spieler, die eine Open-World lieben, ist jetzt der ideale Einstieg in Ghost of Yōtei. Ihr betretet darin eine liebevoll gestaltete Open-World zu Beginn der Edo-Zeit auf der Insel Hokkaido (damals als Ezo bekannt) am Fuße des Berges Yōtei.

Ghost of Yōtei erzählt ein packendes Rachedrama im Japan der Edo-Zeit.

In den folgenden Absätzen erfahrt ihr, wie diese faszinierende Spielwelt jetzt noch besser erlebbar ist und warum Ghost of Yōtei auch im kommenden Jahr noch angesagt ist.

2:02 Ghost of Yotei zeigt mehr von der Rachestory und enthüllt den Multiplayer

Autoplay

Bessere Stabilität & Performance

Mehrere Updates seit Release haben Crashes reduziert und Speicherprobleme behoben. Der jüngste Patch 1.011 adressiert sogar gezielt die Stabilität, während bereits zum Day-One Performance, Ray-Tracing-Beleuchtung und Fotomodus-Stabilität optimiert wurden.

Der optimierte Fotomodus lässt euch den perfekten Screenshot machen.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Zwar lief das Spiel schon zum Release rund, aber dank zahlreicher Upgrades könnt ihr die Open-World nun flüssiger erkunden, erlebt sauberere Cutscenes und habt weniger Aussetzer im Spiel.

Mehr zum Thema Ghost of Yotei ist laut Metacritic sogar noch besser als Ghost of Tsushima von Annika Bavendiek

Missionsfluss statt Frust

In einer Open World kommt es trotz aller Bemühungen der Entwickler immer wieder zu unvorhergesehenen Bugs, die den Spielspaß trüben können. Doch gerade hier waren die Macher des Spiels besonders fleißig.

Dank Patches und Updates laufen auch die Kämpfe jetzt noch flüssiger.

Patch 1.010 behob mehrere Situationen, in denen euer Fortschritt dauerhaft hängen bleiben konnte, unter anderem nach bestimmten Missionsaktionen oder Edition-Rewards.

Die Patches 1.009 und 1.011 lieferten weitere Fixes und haben auch die eher selten auftretenden Probleme behoben. Das Spiel ist jetzt also runder und lässt euch die Spielwelt frustfrei erleben.

Komfort & Feinschliff

Zum Start bereits wurde Ghost of Yōtei schon verbessert. Es wurden UI-Überlagerungen bereinigt, Lesbarkeit in „Large Text“ überarbeitet, Fotomodus-Flackern behoben und kleine Ärgernisse wie ein manchmal „davonlaufendes“ Pferd gefixt.

Auch euer Pferd macht jetzt keine Zicken mehr, wenn ihr die wunderschöne Welt um den Berg Yōtei erkundet.

Wer jetzt einsteigt, hat bereits die optimalen Voraussetzungen für eine atmosphärische Foto-Safari in der wildromantischen Landschaft von Ezo auf einem garantiert braven Gaul!

Ghost of Yōtei geht weiter - Koop „Legends“ kommt 2026

Mit dem Release ist Ghost of Yōtei noch lange nicht abgeschlossen. Entwickler Sucker Punch hat bereits den kostenlosen Legends-Multiplayer bestätigt: Das sind die Koop-Story für zwei Spieler, neue Klassenrollen sowie weitere Gegner-Varianten. Das alles gibt es ohne Aufpreis für Besitzer des Hauptspiels.

Es gibt also keinen Grund, noch länger zu warten. Ghost of Yōtei ist gepatcht, geschmeidig und optimiert. Stellt euch eurem ersten Duell, speichert euren Lieblingsshot, baut euren Multiplayer-Build und glänzt 2026 im kostenlosen Koop-Modus „Legends“. Holt euch jetzt Ghost of Yōtei und macht all das!