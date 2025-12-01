Neues Material aus GTA 6: Ehemaliger Rockstar-Mitarbeiter will eigentlich nur sein Demo Reel hochladen und leakt dabei wohl 19 Sekunden GTA-Animationen

Das angebliche Demo Reel eines ehemaligen GTA 6-Animators soll mehrere neue Szenen zeigen. Das Video wurde inzwischen gelöscht, aber ist längst im Netz zu finden.

Eleen Reinke
01.12.2025 | 17:35 Uhr

Ein dritter Trailer für GTA 6 ist das zwar nicht, zumindest ein paar neue Animationen bekommen wir aber anscheinend zu sehen. Ein dritter Trailer für GTA 6 ist das zwar nicht, zumindest ein paar neue Animationen bekommen wir aber anscheinend zu sehen.

GTA-Fans haben es aktuell aber auch nicht leicht. Erst wurde der heißerwartete sechste Teil um mehrere Monate verschoben, dann kursieren auch noch massenweise gefakte KI-Trailer im Netz, von denen einer sogar von Google gepusht wurde.

Da kann man sich auch mal über kleine, aber zumindest scheinbar echte Häppchen zu GTA 6 freuen. Die machen gerade dank eines Demo-Reels eines ehemaligen Mitarbeiters die Runde und zeigen ein paar Animationen aus der Entwicklung von GTA 6.

Video zeigt angebliche Animationen aus GTA 6, wird direkt gelöscht

Das Video wurde entdeckt von Reddit-User throwaway-sadkid8012. Bei dem knapp zwei Minuten langen Clip, der ursprünglich auf Vimeo gepostet und inzwischen gelöscht wurde, soll es sich um ein Demo-Reel des ehemaligen Rockstar-Animators Benjamin Chue handeln.

Video starten 1:51:10 Ein Jahr vor Release: Die GTA 6-Analyse – Das erwarten wir vom Hype-Titel

Der Clip zeigt unter anderem Szenen aus der Entwicklung von Red Dead Redemption 2, Max Payne 3 und GTA 5, an denen Chue mitgearbeitet hat. Besonders interessant sind aber die ersten 19 Sekunden: Die zeigen nämlich drei Animationen aus einem noch unfertigen Spiel. Laut den Zeitmarken des Originalvideos sollen sie direkt mit GTA 6 betitelt gewesen sein.

Das Video selbst wurde zwar offline genommen, aber Fans haben sich das Material wenig überraschend direkt gesichert und in den sozialen Netzwerken hochgeladen.

Die ersten beiden Clips zeigen einen männlichen Charakter, der ein Rad aus einem Fahrradständer nimmt, es umdreht und sich draufsetzt, gefolgt von einem Clip, in dem er das Fahrrad wieder abstellt. Das Logo "LomBike" auf dem Rad scheint eine Referenz auf den Fahrrad-Leihdienst LimeBike zu sein.

Das würde auch dazu passen, das wir den Fahrradverleih bereits in einem offiziellen Screenshot zu GTA 6 sehen konnten, auch wenn man hier ganz nah ranzoomen musste (via IGN).

Im dritten Clip sind zwei Animationen eines weiblichen Charakters zu sehen, die möglicherweise Protagonistin Lucia darstellen. Hier wird gezeigt, wie sie je nach Ausgangsposition mit einer anderen Bewegung von einem Truck abspringt.

Obwohl die Clips unfertig sind, ist bei den Animationen schon etwas Realismus und Liebe zum Detail zu erahnen, etwa wenn der Charakter gegen die Pedale des Fahrrads stößt und sie sich daraufhin drehen.

Allerdings solltet ihr diese Clips dennoch mit Vorsicht genießen. Aktuell lässt sich nicht verifizieren, ob das Video wirklich von Benjamin Chue stammt. Und die kürzlich kursierenden KI-Videos zu einem angeblichen dritten Trailer haben bewiesen, dass wir inzwischen nicht mehr unbedingt auf den ersten oder gar zweiten Blick sehen können, ob etwas echt ist.

Was haltet ihr von diesem Videomaterial?

GTA 6 - Grand Theft Auto 6

GTA 6 - Grand Theft Auto 6

Genre: Action

Release: 2027 (PC), 19.11.2026 (PS5, Xbox Series X/S)

