Ghost of Tsushima: Preload & Update 1.03 jetzt verfügbar

Nachdem vor knapp drei Wochen The Last of Us 2 erschienen ist, steht jetzt das letzte PS4-Exclusive von Sony selbst vor der Tür. Zum Samurai-Spiel Ghost of Tsushima des Entwicklers Sucker Punch ist jetzt der Preload gestartet.

Vorbesteller dürfen jetzt den Download starten

Wie Nutzer auf Reddit und Resetera bekannt gegeben haben, ist es ab sofort möglich, als digitaler Vorbesteller den Download des Spiels zu starten.

Relativ kleiner Download: Interessant dabei ist, dass das Spiel relativ klein ausgefallen ist. Vor allem nach anderen AAA-Titeln wie The Last of Us 2 oder Call of Duty: Modern Warfare, die aus allen Nähten platzen. Denn der Download des Spiels ist gerade einmal 34 GB groß und nach 22 GB könntet ihr es bereits starten – beim Preload ist das natürlich erst ab dem 17. Juli möglich.

So startet ihr den Download: Wenn ihr das Spiel digital erworben habt, dann sollte in eurer Bibliothek eine Kachel für das Spiel dabei sein. Habt ihr nichts weiter dazu eingestellt, wird der Preload automatisch gestartet. Habt ihr die Funktion ausgeschaltet, dann müsst ihr diesen manuell starten, indem ihr in der Bibliothek auf die Kachel klickt und darüber den Download initiiert.

Mehr Infos zu Ghost of Tsushima haben wir hier für euch zusammengefasst:

Auch bei Ghost of Tsushima wird es direkt zum Launch ein Update geben. Dieses setzt das Spiel auf Version 1.03 hoch und ändert folgendes:

Verbesserungen bei Fehlern in der Lokalisierung

Weiteres Ausmerzen von technischen Bugs

Viel Besonderes lässt sich aus den Patch-Notes bisher nicht herauslesen. Auch die genaue Größe des Updates ist nicht bekannt, jedoch schwirren ungefähr 8 GB als Angabe durch die Foren. Wie groß es genau sein wird, muss sich dann zum Launch zeigen.

Freut ihr euch schon auf das Samurai-Abenteuer? Was sagt ihr zu der Installationsgröße, findet ihr es gut, dass es so klein ist oder habt ihr Sorge, dass das ein Vorzeichen sein könnte, dass da irgendwas im Argen liegt?