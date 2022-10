Ghost of Tsushima: Holt euch jetzt 3 kostenlose PS4-Themes - Hier ist der Code

Ihr benötigt mal wieder einen Tapetenwechsel auf eurer PS4-Benutzeroberfläche? Sony hat jetzt Codes geteilt, mit denen ihr gleich drei dynamische Themes im Stile von Sucker Punchs Open World-Hit Ghost of Tsushima einlösen könnt.

Wie schalte ich die PS4-Themes frei? Gebt einfach den unteren Code im PS Store ein und ladet euch die Themes auf eurer PlayStation 4 herunter. Bei dem folgenden Code handelt es sich um den EU-Code, ihr müsst also den herkömmlichen europäischen Store besuchen. Der Code kann pro Account einmal angewendet werden:

4PNM-4RNP-9C92

Der Key läuft am 3. Oktober 2025 ab, ihr habt also jede Menge Zeit, euch die Goodies unter den Nagel zu reißen. Es könnte durchaus sein, dass ihr ersteres Theme bereits besitzt, da Sony es in der Vergangenheit bereits mehrmals angeboten hat. Solltet ihr es verpasst haben, dann bekommt ihr jetzt eure Chance.

Auf der PS5 funktionieren die Hintergründe übrigens nicht. Sonys neueste Konsole unterstützt bislang keine Themes.

Wie sehen die Ghost of Tsushima Themes aus?

Der offizielle Twitter-Kanal von PlayStation Australien zeigt uns jedes einzelne Ghost of Tsushima-Theme genauer. Jedes kommt mit animiertem Artwork, eigenen Symbolen und Hintergrundmusik:

So löst ihr PSN Codes ein und wählt Themes auf eurer PS4 aus

Besucht den PlayStation Store auf eurer PS4-Konsole. In dem linken Auswahlmenü scrollt ihr nach unten und wählt "Codes einlösen" aus. Gebt hier den Code ein und ladet euch das kostenlose Theme direkt nach dem "Kauf" herunter.

Anschließend müsst ihr das Design noch manuell auswählen, damit es als Hintergrund auf eurem PS4-Dashboard erscheint. Geht ihr entweder in eure Downloadliste und wählt da das fertig heruntergeladene Theme aus. Alternativ geht ihr ins Menü "Einstellungen". Wählt dort den Punkt "Designs" aus und aktiviert euer gewünschtes Ghost of Tsushima-Theme.

